Microsoft Band läuft möglicherweise aus

Microsoft wird dieses Jahr keine dritte Auflage seines Fitnessbands mit dem schlichten Namen „Band“ vorstellen. Das schließt Mary Jo Foley von ZDNet.com aus der unverbindlichen offiziellen Antwort auf eine Nachfrage dazu. Sie vermutet sogar, dass die Reihe ausläuft, was Microsoft allerdings so auch nicht bestätigen wollte.

Die Stellungnahme lautete: „Wir setzen weiter auf Investitionen und Innovationen für die Plattform Microsoft Health, die allen Hardware- und Apps-Partnern unter Windows, iOS und Android zur Verfügung steht. Wir vertreiben weiter das Microsoft Band 2 und fühlen uns dem Kundensupport sowie der Erforschung neuer Möglichkeiten im Wearables-Bereich zutiefst verpflichtet.“

Dass für 2016 kein neues Band geplant ist, erfuhr ZDNet.com auch von Kontakten im Unternehmen. Microsoft soll sogar ein Team aufgelöst haben, das sich bemühte, Windows 10 auf dem Band lauffähig zu machen. Das könnte natürlich auch nur bedeuten, dass ein mögliches Band 3 wie die Vorgänger unter einer speziellen Firmware statt unter Windows läuft.

Zuletzt hatte Microsoft Ärger mit der Plastikumhüllung des Band 2, die bei etlichen Kunden abplatzte. Es scheint mit einer Verstärkung der Hülle reagiert zu haben, wie kürzlich Windows Supersite auffiel.

In Deutschland wurde bisher keine Version des Microsoft Band angeboten. In den USA verkauft Microsoft seit Oktober 2014 Fitnessbänder. Das Band 2 vom Herbst 2015 ist aktuell für 175 Dollar erhältlich. Zum Start hatte es noch rund 250 Dollar gekostet.

Beide Modelle lassen sich zusammen mit Endgeräten unter Android, iOS und Windows Phone einsetzen. Sie überwachen die Herzfrequenz und bieten spezielle Modi für Sportarten wie Laufen, Radfahren oder auch Golf. Mit dem Band 2 kam ein Barometer hinzu; das Onboard-GPS und andere Sensoren wurden verbessert.

Unter CEO Satya Nadella spielt Hardware eine untergeordnete Rolle. Microsoft will nicht mit anderen Heimanwender-Geräteherstellern rivalisieren, sondern seine Services bewerben. Das dürfte auch für die Fitnesstracker gelten. Dazu passt, dass Microsoft betont, seine Health-Plattform werde es weiter geben. Health ist ein Dienst in Azure, in dem Anwender Daten zu Sport, Aktivitäten und Schlaf hinterlegen können. Er ist nicht nur mit Microsoft-Plattformen nutzbar.

[mit Material von Mary Jo Foley, ZDNet.com]

