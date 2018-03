Voice over IP: Die großen Trends der nächsten zehn Jahre

Voice over IP wird das Gesicht der TK-Branche für immer verändern. ZDNet zeigt die wichtigsten Entwicklungen und Trends der nächsten zehn Jahre sowie die größten Verlierer des neuen IP-Kommunikationszeitalters.

Im Bereich Voice over IP (VoIP) überschlagen sich die Ereignisse derzeit: Täglich kündigen Anbieter neue Dienstleistungen, Hard- und Software an. Kann die CeBIT 2004 als Initialzündung für VoIP bezeichnet werden, zeichnet sich bereits überdeutlich ab, dass Internet-Telefonie auch in diesem Jahr eines der beherrschenden, wenn nicht sogar das beherrschende Thema der weltgrößten Computermesse sein wird.

Doch auch wenn die Stimmung in diesem Bereich überhitzt ist, die erste große Konsolidierungswelle möglicherweise schon kurz bevor steht und der regulatorische Rahmen noch nicht vollständig gesetzt ist, steht fest: VoIP wird die Telekommunikationsindustrie für immer verändern.

Abseits des aktuellen Scharmützels identifiziert ZDNet auf den folgenden Seiten die technischen und wirtschaftlichen Megatrends der nächsten 10 Jahre in diesem Bereich und skizziert eine Entwicklung, an deren Ende auch viele Verlierer stehen werden.