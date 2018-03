AOL schließt sich Klage gegen Aimster an

Medienkonzern geht zum zweiten Mal in kurzer Zeit gegen den Tauschservice vor

AOL Time Warner (Börse Frankfurt: AOL) hat sich der Klage der Recording Industry Association of America (RIAA) gegen den Tauschservice Aimster wegen Copyright-Verletzungen angeschlossen. Wie berichtet hatte die amerikanische Musikindustrie das Bezirksgericht in New York angerufen. AOL geht damit ein weiteres Mal gegen Aimster vor: Vor wenigen Tagen erst hatte sich der Konzern vom Tauschservice die Domain Aimster.com erstritten.

Aimster erlaubt unter Einsatz von Instant Messenger-Clients den Tausch von allen möglichen Dateien mit Buddies genannten Online-Freunden. Die Software nutzt die Open-Source-Technik Gnutella um den Transfer zwischen den Nutzern zu ermöglichen.

Die RIAA hat bereits vor Wochen gegen die Services Napster und Scour Siege vor Gericht verbuchen können (ZDNet berichtete). Die Vereinigung erklärte, man habe Aimster genau wie andere Betreiber von vergleichbaren Diensten schriftlich gewarnt. „Aimster ist Napster in grün“, erklärte der RIAA-Anwalt Cary Sherman. „Unter einer anderen Oberfläche arbeitet der selbe Mechanismus.“