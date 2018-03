T-Online senkt Eco-Tarif auf 2,9 Pfennig

Die Deutsche Telekom (Börse Frankfurt: DTE) hat auf ihrer gestrigen Hauptversammlung eine „Breitband-Offensive“ angekündigt. Unter anderem sollen die T-Online-Tarife um bis zu 40 Prozent billiger werden.

?Die Deutsche Telekom ist heute schon eines der ganz wenigen integrierten TIMES-Unternehmen und wird damit zu den Gewinnern auf dem neuen Megamarkt gehören“, erklärte Telekom-Chef Ron Sommer vor den Aktionären in Köln. Unter TIMES versteht das Unternehmen die Bereiche Telekommunikation, Informationstechnologie, Multimedia, Entertainment und Sicherheitslösungen. Die Telekom sei in all diesen Segmenten vertreten.

Die T-Aktie ist laut Sommer derzeit stark unterbewertet und hat „noch sehr viel Spielraum nach oben“. Das Papier notiert derzeit unter 60 Euro. Anfang März hatte die Aktie einen Rekordstand von 104,90 Euro erreicht. Die Telekom verweist für das erste Quartal auf einen leicht gestiegenen Umsatz, der Gewinn ist jedoch um knapp eine Millarde Euro auf 1,3 Milliarden Euro geschrumpft.

Das TDSL-Angebot stoße derzeit auf gute Resonanz, so Sommer. Jeden Monat meldeten sich 40.000 neue User für den übertragungsstarken Internet-Zugang an. Bis zum Jahresende will der Konzern 500.000 TDSL-Anschlüsse in Deutschland verkaufen. Zu diesem Zweck präsentierte die Telekom auf der Hauptversammlung ein neues Preismodell: Für einen Aufpreis von 9,90 Mark könne sich jeder ISDN-300- oder ISDN-XXL-Kunde den Breitbandzugang für das Internet der Zukunft sichern.

Gesenkt wird außerdem der Tarif „T-Online Eco“: der Minutenpreis sinkt von derzeit fünf auf 2,9 Pfennig. Die getrennte Abrechnung nach Telefon- und Online-Kosten entfällt damit künftig.

Kontakt:

Deutsche Telekom, Tel.: 0800-3300700