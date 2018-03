HanseNet steigt in Mobilfunkmarkt ein

Am 1. Mai will der regionale Telekommunikationsanbieter Hansenet in den Mobilfunkmarkt einsteigen. Dazu kooperiert die Tochter der Hamburgischen Electricitäts-Werke (HEW) mit dem Service-Provider Talkline aus Elmshorn.

Das Unternehmen will Mobilfunkgeräte und -dienstleistungen für das D1-Netz unter eigenem Namen anbieten. Damit sei auf Wünsche seitens der Kunden nach einem Komplettangebot einschließlich Mobilfunk reagiert worden.

Mittelfristig erwäge Hansenet das Mobilfunkangebot auch unabhängig vom Festnetzanschluss und auf weitere Netze ausgeweitet anzubieten. Talkline erhoffe von der Kooperation eine Steigerung des Marktanteils auf dem Mobilfunkmarkt.

Kontakt: Hansenet, Tel.: 0800/4110411