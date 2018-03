Musikindustrie plant Schlag gegen MP3-Piraten

Hunderten illegaler MP3-Sites, die in mehr als 20 Ländern weltweit gehostet werden, will die Musikindustrie jetzt an den Kragen gehen: Das gab die IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) heute bekannt.

„Wir wollen allen Software-Piraten klar machen, daß es ab heute eine Aktion gibt, die ihre illegalen Machenschaften weltweit stoppen wird“, erklärte der Vorsitzende der IFPI, Jay Berman. Sein Verband schätzt die Zahl der illegalen Musikdateien im Netz auf über eine Million.

Die Kampagne zielt auf zwei Gruppen ab: Zum einen die Personen, die illegale Dateien ins Netz bringen, zum anderen die Internet-Service-Provider, die entsprechende Seiten hosten. Ziel ist es, die illegalen Sites vom Netz zu nehmen und die Dateien zu löschen.

