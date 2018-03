MP3.com wieder verklagt

Der Internet-Musik-Anbieter Playmedia Systems hat eine bestehende Klage gegen Nullsoft auf MP3.com erweitert. Der Vorwurf hier: MP3.com habe den Winamp-Player von Nullsoft jahrelang vertrieben. Gegen Nullsoft hatte Playmedia geklagt, weil das Unternehmen angeblich einen vom Playmedia-Chef Tomislav Uzelac entwickelten Code der „AMP“-MP3-Playback-Maschine im Winamp-Player eingesetzt hat.

Die neuerliche Klage gegen MP3.com kommt diesmal nicht wie in MP3-Kreisen üblich von der Plattenindustrie, sondern von der direkten Konkurrenz. Sie trifft das Unternehmen in einer kritischen Phase: Gestern hatte die Firma mitgeteilt, den Gang an die New Yorker Technik-Börse Nasdaq vorzubereiten.