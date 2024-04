Microsoft steigert Umsatz und Gewinn im dritten Fiskalquartal

Microsoft hat seinen Umsatz im dritten Fiskalquartal 2024 (bis 31. März) gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 17 Prozent auf 61,9 Milliarden Dollar erhöht. Der Nettogewinn verbesserte sich um 20 Prozent auf 21,9 Milliarden Dollar oder 2,94 Dollar pro Aktie. Die Wall Street hatte einen Aktiengewinn von 2,84 Dollar bei Einnahmen von 60,9 Milliarden Dollar vorhergesagt.

Der Kurs der Microsoft-Aktie schnellte nach Veröffentlichung der Bilanzzahlen um 12 Dollar auf 421 Dollar in die Höhe. Den nachbörslichen Handel schloss das Papier mit 416,25 Dollar ab, was einem Aufschlag auf den gestrigen Schlusskurs von 4,31 Prozent entspricht. Damit näherte sich der Kurs dem aktuellen 52-Wochen-Hoch von 430,82 Dollar weiter an.

Die Sparte Intelligent Cloud festigte in den ersten drei Monaten des Jahres ihre Rolle als wichtigster Geschäftsbereich des Softwarekonzerns. Ihr Umsatz kletterte um 21 Prozent auf 26,7 Milliarden Dollar, was einem Anteil am Gesamtumsatz von 43 Prozent entspricht. Mit Server-Produkten und Clouddiensten erzielte Microsoft ein Umsatzplus von 24 Prozent, wobei Azure und andere Clouddienste alleine ein Wachstum von 31 Prozent erreichten.

Die Productivity and Business Processes Group, zu der Office, Dynamics und LinkedIn gehören, verbesserte sich um 12 Prozent auf 19,6 Milliarden Dollar. Die Windows-Sparte nahm 15,6 Milliarden Dollar ein, was einem Zuwachs von 17 Prozent entspricht. Das klassische Geschäft mit Windows-Betriebssystemen spülte 11 Prozent mehr in die Kasse als vor einem Jahr.

Für das laufende vierte Geschäftsquartal sagt Microsoft Einnahmen von bis zu 64,5 Milliarden Dollar voraus, was einem Wachstum von bis zu 15 Prozent entspricht. Die Bilanz für Q4 2023 wies einen Umsatz von 56,2 Milliarden Dollar aus.