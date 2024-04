Bericht: Apple bringt RCS im Herbst 2024 auf iPhones

Apple verbessert offenbar noch in diesem Jahr die Möglichkeiten von Nutzern, die Nachrichten zwischen Android-Geräten und iPhones austauschen wollen. Wie 9to5Google unter Berufung auf einen Support-Artikel von Google berichtet, werden die Smartphones des iPhone-Herstellers ab Herbst 2024 Rich Communication Services (RCS) unterstützen.

Google setzt sich schon länger dafür ein, dass Apple den Support für RCS in seine Messaging-App iMessage integriert. Google hatte RCS 2019 in seine Messaging-App Messages integriert. Inzwischen hat sich RCS zum Nachfolger von SMS/MMS entwickelt. Auch Samsung setzt ab Werk bei seinen Smartphones auf Googles Messages-App, wobei auch die hauseigene SMS-App Nachrichten das RCS-Protokoll unterstützt.

Die kurze Erwähnung von RCS auf dem iPhone in Googles Support-Dokument deutet darauf hin, dass Apple die RCS-Unterstützung mit dem kommenden iOS 18-Update einführen könnte. Allerdings wurde der Hinweis inzwischen wieder von der Seite entfernt.

Mit dem Support für RCS könnte Apple auf Kartelluntersuchungen in den USA und Europa reagieren. Die Wettbewerbsbehörden nehmen derzeit Apples Geschäftspraktiken genauer unter die Lupe, in Europa vor allem im Zusammenhang mit dem Digital Markets Act (DMA). Allerdings hat EU-Kommission entschieden, dass Apple iMessage kein Gatekeeper gemäß DMA ist. In den USA beschäftigt sich derzeit noch das Justizministerium mit dieser Frage.