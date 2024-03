Android, KI: Google kündigt Entwicklerkonferenz Google I/O 2024 an

Sie startet am 14. Mai mit einer Keynote. Auf der Tagesordnung stehen wahrscheinlich vor allem Künstliche Intelligenz und Android 15.

Google hat seine jährliche Entwicklerkonferenz angekündigt. Die Google I/O genannte Veranstaltung findet in diesem Jahr am 14. und 15. Mai statt, und zwar im Shoreline Amphitheatre im kalifornischen Mountain View. Die Eröffnungsrede, die Führungskräfte des Unternehmens in der Regel für die wichtigsten Neuvorstellungen nutzen, startet um 10 Uhr Ortszeit.

Auch wenn die verschickten Einladungen dies nicht erwähnen, ist davon auszugehen, dass Google die Keynote live auf Youtube und seiner Website überträgt. Entwickler können sich schon jetzt für die Google I/O 2024 auf der Website der Konferenz anmelden.

Zum Programm machte Google nur sehr vage Angaben. In der Einladung heißt es: „Erfahren Sie mehr über die neuesten Entwickler-Tools von Google und entdecken Sie, wie sie Innovationen vorantreiben und Ihre Arbeitsabläufe für maximale Produktivität verbessern.“

Es wird aber erwartet, dass die Veranstaltung auf das Thema künstliche Intelligenz konzentriert. Zudem dürfte sich Google mit der neuen Version seines Mobilbetriebssystems, Android 15, sowie Neuerungen für Gemini (vormals Bard) beschäftigen. Auch die Vorstellung neuer Hardware wie das Pixel 8a gilt als wahrscheinlich. Im vergangenen Jahr kündigte Google unter anderem zwei neue KI-Sprachmodelle an (PaLM 2 und Gemini) sowie neue KI-Funktionen für Android 14.