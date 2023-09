Podcast: Wenn Hacker KI für Phishing und Fake-News nutzen

In Folge #08 des IT-Deep-Dive-Podcasts von silicon.de spricht Ingo Notthoff mit Dr. Martin J. Kraemer, Security Awareness Advocate bei KnowBe4, über den Verlust der Reputation von Unternehmen und Organisationen durch Phishing-Attacken und Fake-News, die mit Hilfe Künstlicher Intelligenz erstellt werden und wie Unternehmen sich mit Awareness-Schulungen ihrer Mitarbeitenden vor Angreifern schützen können.

Konkret geht es um folgende Themen:

Welche neuen Bedrohungen durch Phishing und Deep-Fakes es gibt

Welche unternehmerischen Schäden dadurch entstehen können

Wie sich Unternehmen auf die neue Situation vorbereiten können

Warum aktuelle Hard- und Software Vorfälle nicht komplett unterbinden kann

Über KnowBe4

Mit Teams in USA, Großbritannien, Deutschland, den Niederlanden, Südafrika, Brasilien, Australien und Singapur unterstützt KnowBe4 Kunden mit dem New School Security Awareness-Programm. Optimal aufeinander abgestimmte Trainings, Simulationen und Analysen gewährleisten ein besseres Verständnis und sicherheitsorientiertes Verhalten im Kontext von Compliance, Security und Datenschutz. So helfen wir unseren Kunden bei der erfolgreichen Implementierung einer effektiven Human Firewall.

