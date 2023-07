Hole das Beste aus deiner Apple Geschenkkarte heraus: 5 Möglichkeiten, wie du sie nutzen kannst

Wenn du das volle Potenzial deines Guthabens ausschöpfen möchtest, solltest du natürlich das Beste aus der Karte herausholen. Unproblematisch kaufen kannst du das Apple Guthaben zum Beispiel auf Guthaben.de.

Apps kaufen

Der App Store ist bekannt für seine große Auswahl an Apps für iPhone, iPad und Mac. Mit einer Apple Geschenkkarte kannst du kostenpflichtige Apps kaufen und herunterladen, ohne eine Kreditkarte angeben zu müssen. Du kannst Spiele, Produktivitäts-Apps, Fotobearbeitungs-Tools, Bildungsinhalte und vieles mehr entdecken. Im App Store findest du eine Vielzahl von interessanten kostenpflichtigen Apps, die du dir mit deinem eigenen Geld evtl. nicht kaufen würdest. Nutze deine Apple Geschenkkarte also gerne auch, um Apps zu erwerben, bei denen du dir unsicher bist. Zusätzlich kannst du mit der Geschenkkarte In-App-Käufe tätigen, um zusätzliche Funktionen freizuschalten oder virtuelle Gegenstände zu kaufen.

Geschenkkarten für Apple Music verwenden

Apple Music ist ein beliebter Musik-Streaming-Dienst, der dir Zugang zu Millionen von Songs, Playlists, Radiosendern und exklusiven Inhalten bietet. Mit einer Apple Geschenkkarte kannst du ein Abonnement für Apple Music abschließen und die Musikbibliothek auf deinen Geräten streamen. Du kannst deine Lieblingssongs entdecken, personalisierte Playlists erstellen und neue Künstler kennenlernen. Verwende deine Apple Geschenkkarte einfach dazu, um ein Apple Music-Abonnement zu bezahlen und in den vollen Genuss der Musikwelt zu kommen. Auch hier kannst du außerdem wieder In-App-Käufe in Apple Music tätigen, um zusätzliche Musikinhalte oder exklusive Events freizuschalten.

Filme und TV-Sendungen ausleihen

Auf iTunes findest du eine große Auswahl an Filmen und TV-Sendungen. Mit einer Apple Geschenkkarte kannst du Filme und Serien ausleihen und sie bequem auf deinem Apple Gerät genießen. Wähle aus aktuellen Blockbustern, beliebten Klassikern und TV-Serien deine Favoriten aus und erlebe spannende Unterhaltung. Du kannst Filme und TV-Sendungen für einen begrenzten Zeitraum ausleihen und in hoher Qualität streamen. Nutze deine Apple Geschenkkarte, um solche Filme und TV-Sendungen zu mieten und in den Genuss großartiger Unterhaltung zu kommen. Auch hier sind wieder die Apple TV In-App-Käufe erwähnenswert, um zusätzliche Inhalte oder Premium-Funktionen freizuschalten.

Apple Geschenkkarten für In-App-Käufe verwenden

Viele Apps und Spiele bieten In-App-Käufe an, um zusätzliche Funktionen, Inhalte oder virtuelle Gegenstände freizuschalten. Mit einer Apple Geschenkkarte kannst du diese In-App-Käufe bezahlen, ohne deine Kreditkarte verwenden zu müssen. Wenn du zum Beispiel in einem Spiel Spielwährung kaufen möchtest, um schneller voranzukommen, oder in einer Produktivitäts-App zusätzliche Funktionen freischalten möchtest, kannst du deine Apple Geschenkkarte verwenden. Beachte jedoch, dass nicht alle Apps In-App-Käufe mit Geschenkkarten unterstützen. Du kannst deine Apple Geschenkkarte auch für Abonnements von anderen Diensten wie Apple Arcade oder Apple News+ verwenden und so noch mehr aus deinem Guthaben herausholen.

Verschenke selbst eine Apple Geschenkkarte

Apple Geschenkkarten eignen sich hervorragend als Präsent für Familie und Freunde. Du kannst sie zu verschiedenen Anlässen wie Geburtstagen, Weihnachten oder Jubiläen verschenken. Mit einer Guthabenkarte von Apple kann der Beschenkte selbst entscheiden, welche Apps, Musik, Filme oder TV-Sendungen er kaufen möchte. Es ist also eine tolle Möglichkeit, den Menschen, die dir wichtig sind, eine persönliche und vor allem flexible Geschenkoption zu bieten.

Tipp: Du kannst die Geschenkkarte mit einer persönlichen Nachricht versehen, um diese noch individueller zu gestalten.

Apple Geschenkkarten – Flexible Einsatzmöglichkeiten, großer Nutzen

Apple Geschenkkarten bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten, um das Beste aus dem Apple-Ökosystem herauszuholen. Egal, ob du Apps, Musik, Filme, TV-Sendungen oder In-App-Käufe bevorzugst, eine Geschenkkarte ermöglicht es dir, diese Erlebnisse ohne schlechtes Gewissen zu genießen. Nutze deine Geschenkkarte, um dein digitales Leben zu bereichern und neue Möglichkeiten zu entdecken. Verwende sie selbst oder verschenke sie an jemanden, der Freude an Apples Produkten daran haben wird. Indem du deine Apple Geschenkkarte gleich für verschiedene Zwecke einsetzt, kannst du das volle Potenzial deines Guthabens ausschöpfen und dir ein vielseitiges digitales Erlebnis gönnen.