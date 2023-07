Microsoft Inspire 2023: Beschleunigung der KI-Transformation

Die wichtigsten Ankündigungen von der Inspire im Überblick:

Bing Chat Enterprise: KI auf Unternehmensniveau

Seit der Einführung des neuen Bing haben viele Unternehmenskunden den Wunsch geäußert, auch ihre Organisation mit leistungsstarken KI-Tools auszustatten. Gleichzeitig haben sie Bedenken, dass die Daten ihres Unternehmens dabei nicht angemessen geschützt werden könnten. Das neue Bing Chat Enterprise stellt Unternehmen daher einen KI-gestützten Chat für die Arbeit zur Verfügung, bei dem der kommerzielle Datenschutz gewährleistet ist: Ein- und Ausgaben von Daten sind zu jeder Zeit vor fremden Einblicken geschützt. Zudem erhalten Business-User mit der Lösung einen verwalteten Zugang zu besseren Antworten, größerer Effizienz und zu neuen Möglichkeiten für kreatives Arbeiten.

Bing Chat Enterprise wird zunächst als Preview für Unternehmen mit einer Lizenz für Microsoft 365 in der E5-, E3-, Business-Premium- oder Business-Standard-Variante ohne zusätzliche Kosten angeboten. In Zukunft ist es als eigenständiges Abonnement für fünf US-Dollar pro Nutzer und Monat erhältlich.

Preise für Microsoft 365 Copilot

Microsoft 365 Copilot stellt im Unterschied zu vielen KI-Anwendungen Tausende von Funktionen zur Verfügung. Dafür greift Copilot auf Dokumente, E-Mails, Kalendereinträge, Chats, Meetings und Kontakte zurück und kombiniert sie mit dem Arbeitskontext der Mitarbeitenden um umfassendere, relevantere und besser umsetzbare Antworten auf typische Businessfragen zu liefern. Microsoft 365 Copilot ist in die Apps integriert, darunter Word, Excel, PowerPoint, Outlook und Teams. Der Preis für den Microsoft 365 Copilot: Pro Nutzer und Monat 30 US-Dollar für Microsoft 365 E3, -E5, -Business Standard und -Business Premium.

KI für Vertriebs- und Kundendienstmitarbeitende

Speziell für Vertriebsmitarbeitende erweitert Microsoft den Sales Copilot in Dynamics 365 Sales. Dazu gehören KI-generierte Übersichten über Geschäftsmöglichkeiten sowie kontextbezogene Entwürfe für E-Mails und die Vorbereitung von Meetings. Über die Funktionen können Vertriebsmitarbeitende ihre Produktivität steigern und mehr Geschäfte abschließen, indem sie die Aufgabenautomatisierung ihres CRM, umsetzbare Erkenntnisse in Echtzeit sowie KI-gestützte Inhalte und Empfehlungen nutzen, um Kundeninteraktionen in großem Umfang zu personalisieren. Die neuen Funktionen ergänzen die bereits in Microsoft Sales Copilot verfügbaren KI-Funktionen, darunter die Anruf- und E-Mail-Zusammenfassungen von Teams.

Intelligentes Process Mining in Power Automate

Um Produktivitätshindernisse in Arbeitsabläufen zu erkennen und zu beseitigen, gibt es ab sofort KI-Funktionen auch in Power Automate Process Mining. Über intelligentes Process Mining erhalten Kunden KI-gestützte Erkenntnisse und Optionen zur Automatisierung mit Low-Code-Anwendungen, die zur Optimierung bestehender Prozesse beitragen können. Process Mining hilft zu verstehen, was in einem Unternehmen vor sich geht. KI unterstützt diesen Prozess mit Einblicken sowie Vorschlägen für Anwendungen und Automatisierungslösungen. Die Power Platform wiederum sorgt dafür, dass die benötigten Lösungen schnell realisiert werden können.

Erweiterte Verfügbarkeit von Azure OpenAI

Mehr als 4.500 Geschäftskunden nutzen Azure OpenAI Service bereits und setzen die Technologie ein, um beispielsweise Chatbots auf Basis von Unternehmensdaten zu erstellen, Texte zusammenzufassen und neue Inhalte zu generieren. Jetzt steht der Dienst noch mehr Unternehmen auf der ganzen Welt zur Verfügung. Die Verfügbarkeit zum Azure OpenAI Service wurde in Nordamerika und Westeuropa erhöht, während der Service nun erstmals auch in Asien verfügbar gemacht wurde.

Microsoft AI Cloud Partner Programm

Microsoft Inspire startet ein Microsoft AI Cloud Partner Programm, das jeden der weltweit über 400.000 Microsoft-Partner in die Lage versetzt, durch die Nutzung von Microsoft KI und der Microsoft Cloud Mehrwert für seine Kunden zu erzielen. Mit dem Program bietet Microsoft seinen Partnern ein umfassendes Portfolio an Investitionen für alle Partner-Geschäftsmodelle in jedem Reifestadium. Es deckt den gesamten Lebenszyklus der Partnerbeziehung ab, einschließlich Onboarding, Skilling, Go-to-Market, Incentives und Co-Selling. Partner erhalten die Vorteile des bisherigen Programms sowie Zugang zu den neuen Angeboten rund um KI. Mit der Inspire werden alle gegenwärtigen Partner direkt in das neue Programm integriert und behalten ihre bestehenden Vorteile und Vergünstigungen.