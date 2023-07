EU verabschiedet neue Regeln für den Datenverkehr mit den USA

Sie sollen die Rechte von EU-Bürgern an ihren in den USA gespeicherten Daten stärken. Laut EU räumt die neue Vereinbarung alle Bedenken des EuGH aus. Datenschutzorganisation nyob bezweifelt dies und kündigt Beschwerde an.