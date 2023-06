CipherTrust Data Security Platform as-a-Service

Die CipherTrust Data Security Plattform von Thales vereinfacht den Datensicherheitsbetrieb in lokalen und Cloud-Umgebungen. Die Key Lifecycle Management- und Datensicherheits-Tools der Plattform verringern den Zeitaufwand für die Geschäftsrisiko-Verwaltung und bieten Zugang zum Partner-Ökosystem der Plattform, das Integrationen mit Unternehmensspeicher-, Server-, Datenbank-, Anwendungs- und Cloud-Anbietern ermöglicht.

Aufwand für Verschlüsselung und Schlüsselverwaltung sinkt

Laut Gartner werden bis 2025 30 Prozent der Unternehmen eine Datensicherheitsplattform mit breitem Spektrum einsetzen. Nutzer der CipherTrust Datensicherheitsplattform geben an, dass sie den Aufwand für Verschlüsselung und Schlüsselverwaltung um 70 Prozent, die Auswirkungen von Datenschutzverletzungen um 35 Prozent und den Aufwand für die Schnittstellenentwicklung um 50 Prozent reduzieren konnten. Dies geht aus dem Forrester Total Economic Impact Report hervor.

Die Security Platform bietet eine Auswahl an Optionen für die Schlüsselverwaltung – von der virtuellen Maschine über die physische Appliance und den hybriden Cluster bis hin zu einem Cloud-basierten Abonnement-Service – die alle durch ein FIPS 140-2 Level 3 Thales Luna Cloud Hardware Security Module (HSM) unterstützt werden. Das flexible Modell macht Vorabinvestitionen in die Datensicherheitsinfrastruktur überflüssig. Es skaliert automatisch, um Kapazitätsänderungen zu unterstützen und eine hohe Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit zu gewährleisten, um branchenübliche Service Level Agreements (SLAs) zu erfüllen. Regelmäßige Aktualisierungen des Dienstes ermöglichen den Kunden einen On-Demand-Zugang zu den neuesten Angeboten der CipherTrust Data Security Platform ohne Unterbrechung des Geschäftsbetriebs und bieten eine Echtzeit-Wartung der CipherTrust-Instanzen.

Multi-Cloud-Lösung für die Schlüssel-Verwaltung

Mit CCKM, einer Multi-Cloud-Lösung für die Verwaltung von Schlüsseln zur Ver- und Entschlüsselung, können Kunden das Lebenszyklusmanagement von Schlüsseln zentralisieren, während sie sensible Daten in die Cloud migrieren. CCKM ist mit allen großen Cloud-Service-Anbietern kompatibel und unterstützt sowohl Cloud-native Schlüssel als auch mehrere Bring Your Own Key (BYOK)- und Hold Your Own Key (HYOK)-Services wie AWS XKS und Google Cloud EKM, mit denen Unternehmen Schlüssel sicher außerhalb der Cloud und getrennt vom CSP kontrollieren und verwalten können. Die Sichtbarkeit über Multi-Cloud-Umgebungen hinweg hilft CCKM-Kunden, ihre Effizienz zu verbessern und Datenschutzauflagen wie digitale Souveränität zu erfüllen.