Versicherungs-App mit virtueller Live-Beratung

Versicherungskunden können virtuell in ein Versicherungs-Szenario eintauchen und sich zu diesem in Echtzeit beraten lassen. Hierfür treffen sie sich mit VR-App und -Headset mit einem ERGO-Berater, der sie durch ein gewähltes Setting führt. Beim ersten bereitgestellten Anwendungsfall handelt es sich um eine Bergumgebung in 3D, anhand derer Kunden immersiv zur Versicherungslösung “Reise-Krankenversicherung” beraten werden. Sie bekommen hierfür exemplarisch die potenziellen Risiken erläutert und visualisiert, die bei einer Bergwanderung entstehen können und die es abzusichern gilt. Darüber hinaus können sie im Gespräch weitere Fragen zu Versicherungsprodukten stellen. Den Download-Link zur App im Meta Quest Store erhalten Interessierte nach Terminbuchung. Für das Beratungsgespräch wird eine eigene VR-Brille von Meta benötigt.

Für ERGO ist die App ein Baustein in der bereits etablierten Omni-Channel-Strategie der Gruppe. Durch den Einsatz von Mixed-Reality-Technologien zielt die Anwendung darauf ab, einen neuen und innovativen Beratungsservice zu pilotieren und langfristig zu etablieren. Bei positiver Resonanz soll sie deshalb auch künftig den Vermittler-Agenturen zur Verfügung stehen, die diese ergänzend zu ihrer klassischen Beratung anbieten können. Neben dem bisherigen Bergszenario sind deshalb weitere Anwendungsfälle geplant, beispielsweise aus den Bereichen Städtereisen, Skiferien oder Strandurlaub. Darüber hinaus soll die App sukzessive mit weiteren visuellen Assets und Versicherungslösungen wie zum Beispiel einer Reiserücktritt- oder Gepäckversicherung ausgestattet werden.