Check Point erweitert Cloud-Firewall um Schutz für Microsoft Azure Virtual WAN

CloudGuard Network Security lässt sich nahtlos in den Azure Virtual WAN Hub integrieren.

Die Next-Generation Cloud Firewall von Check Point ist ab Werk in Microsoft Azure Virtual WAN integriert. Die Integration bietet Schutz vor Bedrohungen und mehrschichtige Netzwerksicherheit über öffentliche, private und hybride Clouds hinweg.

Check Point Research meldete kürzlich, dass die Zahl der Cloud-basierten Cyber-Angriffe im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 48 Prozent stieg, was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass Unternehmen ihre Abläufe digitalisierten und in die Cloud verlagerten. Unternehmen müssen ihre Cloud-Infrastrukturen sicher verbinden und gleichzeitig die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen ihren Mitarbeitern, Partnern und Kunden schützen. Die native Integration von CloudGuard in Azure Virtual WAN löst diese Herausforderung, indem sie eine sichere Konnektivität bietet, die das Unternehmensrisiko reduziert und Cloud-Assets schützt.

Von Firewall über IPsec VPN

CloudGuard unterstützt alle Sicherheitsanwendungsfälle und umfasst Firewall, IPS, Application Control, IPsec VPN, Anti-Virus und Anti-Bot, DLP sowie Threat Extraction und Threat Emulation für Zero-Day-Bedrohungen. Check Point Netzwerksicherheitslösungen haben, laut dem letzten Miercom-Benchmark-Report, die höchste Sicherheitseffektivität von 99,7 Prozent Malware-Prävention und die niedrigste False-Positive-Rate von 0,13 Prozent erreicht.

CloudGuard lässt sich einfach über den Azure Marketplace im Virtual WAN Hub implementieren. Sie kann als verbrauchsbasierte Lösung bereitgestellt werden. Die Integration ermöglicht eine agile Wartung, Upgrades und Updates, wodurch der betriebliche Aufwand erheblich reduziert wird.