Apple veröffentlicht erstes großes Update für iOS und iPadOS 15

Apple hat iOS 15.1 und iPadOS 15.1 zum Download freigegeben. Dies ist das erste größere Update seit der Veröffentlichung von iOS 15 im September. Die Veröffentlichung von iOS 15.1 erfolgt zeitgleich mit der Veröffentlichung von macOS Monterey, dem neuesten Betriebssystem für die Mac-Reihe von Apple.

Es gibt nur eine Handvoll neuer Funktionen in iOS 15.1 und iPadOS 15.1. Zum Beispiel führt Apple die FaceTime-Funktion SharePlay ein. Nutzer können jetzt FaceTime verwenden, um aus der Ferne dieselbe Sendung mit jemandem in Apps wie Apple TV zu sehen oder ein neues Album auf Apple Music anzuhören. Man kann auch seinen Bildschirm freigeben, um einem geliebten Menschen bei der Fehlersuche an seinem Gerät zu helfen.

Eine weitere Funktion, die mit dem Update ihr Debüt feiert, ist ProRes-Video für das iPhone 13 Pro und das iPhone 13 Pro Max. Dies ist das erste Mal, dass ein mobiles Apple-Gerät nicht nur im ProRes-Codec aufzeichnen, sondern das Video auch mit Apps wie iMovie bearbeiten kann.

iOS 15.1 und iPadOS 15.1 sind natürlich kostenlose Updates, die für alle kompatiblen Geräte verfügbar sind. Apple verteilt die Aktualisierung wie immer Over-the-Air. Sie kann aber auch über den Finder auf einem Mac oder iTunes auf einem Windows-PC heruntergeladen werden.