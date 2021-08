Samsung kündigt milliardenschweres Investitionsprogramm an

Es stehen über einen Zeitraum von drei Jahren umgerechnet rund 175 Milliarden Dollar zur Verfügung. Samsung will seine Führungsposition in Bereichen wie Halbleiter, Telekommunikation und KI ausbauen und festigen.

Samsung hat angekündigt, dass es in den nächsten drei Jahren 240 Billionen Won (175 Milliarden Euro) investieren wird, um in „strategisch wichtigen Branchen“ eine führende Position einzunehmen. Dazu zählt der südkoreanische Elektronikkonzern Halbleiter, Biopharmazie, Telekommunikation und neue Technologien wie KI und Robotik.

Das Investitionsprogramm soll unmittelbar 40.000 neue Jobs schaffen. Den größten Teil der Finanzmittel – 180 Billionen Won – will Samsung in seinem Heimatland Südkorea ausgeben. Nach eigenen Angaben stellte das Unternehmen von 2018 bis 2020 rund 180 Billionen Won für Investitionen in Forschung und Entwicklung bereit.

Der aufgestockte Ausgabenplan für die nächsten drei Jahre zielt darauf ab, Samsung zu einem führenden Unternehmen in strategisch wichtigen Branchen zu machen, um für die „großen Veränderungen in der Industrie, der internationalen Ordnung und der sozialen Struktur, die nach der COVID-19-Pandemie erwartet werden“, gerüstet zu sein, so der südkoreanische Technologieriese.

In der Halbleiterbranche will das Unternehmen beispielsweise in fortschrittliche Fertigungsprozesse investieren, um seine Führungsposition bei Speicherchips zu behaupten und bei Logikchips führend zu werden. Der Halbleitersektor erfordere aufgrund des derzeitigen globalen Klimas in der Branche „aggressive Investitionen“, so Samsung weiter.