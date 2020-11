Die Vorteile der Cloud-Telefonie mit Microsoft Teams

Die Anzahl der Arbeitnehmer, die remote arbeiten, steigt bereits seit einer Weile, doch die Pandemie hat diesen Trend weiter beschleunigt. Eine kürzlich von 451 Research durchgeführte Umfrage ergab, dass 67% aller Unternehmen erwarten, dass Richtlinien zum Remote Working permanent oder langfristig in Kraft bleiben. Viele internationale Unternehmen erwägen sogar, einige Ihrer Büros zu schließen und permanent remote zu arbeiten. All dies spricht dafür, weiter in Technologien zu investieren, die es Unternehmen erlauben, Arbeitnehmer unabhängig von Ihrem Ort zu managen und Remote-Working ermöglichen.

Wachstum von Microsoft Teams als Cloud-Telefonie-Lösung

Microsoft Teams ist die Kollaborations-Plattform, deren Nutzung in den vergangenen Monaten am stärksten gewachsen ist. Laut Microsoft ist die Anzahl täglich aktiver Nutzer während der ersten 2 Monate des Lockdowns um 70% auf 75 Millionen angestiegen. Zurzeit wird Microsoft Teams hauptsächlich für interne Zusammenarbeit genutzt und nur wenige Unternehmen schöpfen auch das Potenzial für Gespräch mit externen Teilnehmern aus. Doch dies wird sich in den nächsten 2 Jahren ändern.

Mit Microsofts Phone System wird Teams zu einer ganzheitlichen Telefonie-Lösung. Nutzer können externe Anrufe direkt in Teams tätigen und empfangen – unabhängig von Ihrem Standort. Microsofts eigene Anrufpläne bieten für kleine Unternehmen eine schnelle und einfache Lösung, die Teams-Anrufe in das Telefonnetzwerk ermöglicht, größere Unternehmen jedoch nutzen meist einen Managed-Service-Provider, der die Konnektivität bereitstellt. Dieser Ansatz, auch Direct Routing genannt, bietet mehr Flexibilität, größere geografischere Reichweite, günstigere Anrufraten sowie ein höheres Maß an Support. Industrie-Insider sagen voraus, dass in 2022 mehr als 90% der größeren Unternehmen, die Teams-Telefonie nutzen, Direct Routing für PSTN-Konnektivität implementieren werden.

Cloud-Telefonie: Vorteile für Nutzer und IT Teams

Während große Unternehmen meist weltweit ein konsistentes Set von IT-Lösungen anbieten, bleibt Telefonie oft die Ausnahme. Es ist nicht ungewöhnlich, an verschiedenen Standorten unterschiedliche PBX-Systeme vorzufinden und in jedem Land einen lokalen Carrier zu nutzen. Durch die Verlegung der Telefonie in die Cloud können Unternehmen ihren Ansatz standortübergreifend vereinheitlichen, was sowohl zu einer Reduktion von Komplexität und Kosten führt, als auch Kontrolle, Flexibilität und Compliance verbessert. Ganz konkrete Vorteile beinhalten: