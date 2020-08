Apple plant angeblich digitales Abo-Paket für iOS 14

Apple One fasst möglicherweise Dienste wie Apple Music und Apple TV+ zusammen. Je nach Abonnement sind auch weitere Dienste wie Apple News+ und iCloud enthalten. Apple plant angeblich aber auch eine eigene App für digitale Fitness-Kurse.

Apple wird digitale Dienste aus seinem Angebot wie Apple Music und Apple TV+ künftig angeblich zu Paketen zusammenfassen. Das will Bloomberg von mit Apples Plänen vertrauten Quellen erfahren haben. Das „Apple One“ genannte Abonnement führt Apple demnach zusammen mit iOS 14 ein.

Das günstigste Bündel soll Apple aus den Dienste Apple Music und Apple TV+ schnüren. Für einen Aufpreis erhalten Kunden offenbar auch Zugang zum Gaming-Service Apple Arcade. Ein weiteres Paket soll zusätzlich Apple News+ enthalten. Am oberen Ende der Preisskala könnte sich ein Bundle befinden, dass auch noch zusätzlichen Speicher für iCloud beinhaltet.

Dem Bericht zufolge plant Apple außerdem neue Angebote. Darunter sollen virtuelle Fitness-Kurse sein, die sich über eine App buchen lassen. Der Funktionsumfang soll den Angeboten von Peloton und Nike ähneln.

Mit den Abo-Paketen würde Apple dem Beispiel Amazons folgen. Im Rahmen eines Prime-Abonnements sichern sich Kunden nicht nur Liefervorteile, sondern auch Zugang zu den Musik- und Video-Streamingdiensten des Unternehmens.

Digitale Dienste wiederum nehmen in Apples Bilanz einen immer höheren Stellenwert ein. Im abgelaufenen dritten Fiskalquartal setzte Apples Services-Sparte 13,16 Milliarden Dollar um, was einem Plus von 15 Prozent entsprach. Sie waren zudem nach den Smartphones der zweitgrößte Umsatzbringer.

Zu dem Erfolg trugen allerdings nicht nur Apple Music und Apple TV+ bei. Zur Services-Sparte gehören auch der App Store und die Apple Card. Insgesamt meldete Apple 550 Millionen zahlende Abonnenten, 130 Millionen mehr als im Vorjahreszeitraum. Bis zum Jahresende soll sich ihre Zahl auf 600 Millionen erhöhen.