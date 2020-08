Nearby Share: Google startet AirDrop-Alternative für Android

Google hat mit der Verteilung einer neuen Android-Funktion begonnen. Nearby Share soll den Austausch von Inhalten zwischen Android-Geräten vereinfachen. Eine ähnliche Funktion bietet Apple unter der Bezeichnung AirDrop für iPhones und iPads an.

Nearby Share automatisiert vor allem die Auswahl des besten Protokolls für einen schnellen Dateiaustausch, egal ob online oder offline. Zur Auswahl stehen unter anderem Bluetooth, Bluetooth Low Energy, eine direkte WLAN-Verbindung und das Internetprotokoll WebRTC.

Nutzer können Dateien zudem auch anonym senden und empfangen. In den Privatsphäreeinstellungen lässt sich aber auch festlegen, dass ein Gerät für andere Nearby-Share-Nutzer nicht sichtbar ist – oder die Sichtbarkeit auf bestimmte Kontakte beschränkt ist.

Nearby Share wird über die Teilen-Funktion von Android gestartet. Ein Klick auf „Nearby Share“ zeigt eine Liste mit in der nähe verfügbaren Geräten an, die sich anschließend durch Antippen auswählen lassen. Der Empfänger erhält nun eine Benachrichtigung, wonach der Absender eine Datei mit ihm teilen möchte. Wird der Vorgang akzeptiert, übertragt Nearby Share die Datei und zeigt sie auf dem Gerät des Empfängers an.

Nearby Share anfänglich auf bestimmten Pixel-Geräten sowie einigen Smartphones von Samsung zur Verfügung, auf denen mindestens Android 6 läuft. Die Funktion soll in den kommenden Wochen für mehr Android-Smartphones und darüber hinaus auch für Chromebooks ausgerollt werden.

„Die Android-Community fragt seit langem nach einer Möglichkeit, Inhalte von ihren Geräten aus schnell miteinander zu teilen. Nach jahrelanger Entwicklung bringt Android daher Nearby Share auf den Markt, eine Plattform, die einen zuverlässigen und einfachen Austausch über Tausende von Android-Telefonmodellen und Milliarden von Menschen hinweg ermöglicht“, schreibt Daniel Marcos Schwaycer, Produktmanager für Android bei Google, in einem Blogeintrag.

Apple AirDrop erlaubt den Austausch von Dateien zwischen iOS-Geräten und Computern mit macOS. Einzige Voraussetzung: Die Geräte müssen im selben WLAN-Netz sein oder sich in Bluetooth-Reichweite befinden. Auch Samsung bietet ein ähnliches Feature namens Quick Share an.