Google steigert Umsatz und Gewinn im vierten Quartal

Google und damit auch die Mutter Alphabet haben ihren Umsatz und Gewinn im vierten Quartal deutlich verbessert. Inklusive der sogenannten Other Bets kam der Internetkonzern auf Einnahmen von 46,08 Milliarden Dollar, was einem Plus von 17 Prozent entspricht. Der Nettoprofit kletterte um 19 Prozent auf 10,67 Milliarden Dollar oder 15,35 Dollar je Aktie. Die Erwartungen von Analysten erfüllte die Bilanz jedoch nicht vollständig.

Sie hatten mit 12,59 Dollar je Anteilsschein einen niedrigeren Gewinn, mit 46,94 Milliarden Dollar jedoch einen höheren Umsatz vorausgesagt. Die Anleger schlossen sich offenbar dieser Bewertung der Wallt Street an – sie schickten den Kurs der Alphabet-Aktie nach Börsenschluss in den Keller. 1422 Dollar bedeuten ein Minus von 4,09 Prozent gegenüber dem offiziellen Schlusskurs von 1482,60 Dollar. Allerdings hatte sich der Kurs im Tagesverlauf bereits um 3,48 Prozent verbessert – und das aktuelle 52-Wochen-Hoch von 1500,58 Dollar ins Visier genommen.

Erstmal legte Alphabet eine erweiterte Aufteilung seiner Einnahmen vor. Sie zeigt, wie sich der von Google erwirtschaftete Umsatz von 45,81 Milliarden Dollar (plus 17 Prozent) aufteilt. So spülte die Google-Suche 27,2 Milliarden Dollar in die Kasse, 16,5 Prozent mehr als vor einem Jahr. Youtube-Anzeigen waren für 4,72 Milliarden Dollar (plus 31 Prozent) verantwortlich – über Googles Partnernetzwerk 6,03 Milliarden Dollar (plus 8 Prozent). Die gesamten Werbeeinnahmen verbesserten sich somit um fast 17 Prozent auf 37,93 Milliarden Dollar.

Hinzu kommt der mit der Google Cloud erwirtschaftete Umsatz von 2,6 Milliarden Dollar. Er wuchs um 53 Prozent auf 2,6 Milliarden Dollar. Die sogenannte Annual Run Rate, also der gemäß der vorhandenen Verträge zu erwartenden Umsatz der kommenden 12 Monate, übersteigt erstmals 10 Milliarden Dollar. Alle andern Umsätze des Unternehmens, inklusive Play Store, Android und sonstige nicht werbebedingte Einnahmen von Youtube wie Abonnements, beliefen sich auf 5,26 Milliarden Dollar (plus 10 Prozent).

Die Zahlen zeigen, dass Werbung auch in absehbarer Zeit Googles wichtigste Einnahmequellen sein wird. Allerdings nimmt die Bedeutung von Youtube immer weiter zu, nicht nur als Quelle für Werbeeinnahmen. Darüber hinaus erzielte auch die Cloudsparte ein deutlich höheres Wachstum als das Anzeigengeschäft. Im Vergleich zum Marktführer Amazon, dessen Cloudsparte 9,95 Milliarden Dollar erbrachte, erscheinen Googles 2,6 Milliarden Dollar noch ausbaufähig.

Die sogenannten Other Bets der Mutter Alphabet belasteten das Konzernergebnis erneut stark. Einem Umsatz von 172 Millionen Dollar im vierten Quartal steht erneut ein erheblicher Verlust gegenüber. Die Forschung in Bereichen wie Gesundheitswesen und selbstfahrende Fahrzeuge ließ sich Google zuletzt mehr als 2 Milliarden Dollar kosten.