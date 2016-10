Windows 10: Neues Redstone-Build bringt neue Funktionen für Outlook Mail

Nutzer können E-Mails nun in einem eigenen Fenster öffnen. Microsoft behebt aber auch das Problem mit der Anmeldung bei Apps wie Groove und Feedback Hub. Das neue Build 14955 steht für Smartphones und PCs zur Verfügung.

Microsoft hat im Fast Ring des Windows Insider Program eine neue Vorabversion des kommenden Redstone-2-Updates veröffentlicht. Das Build 14955 steht für PCs und Smartphones zur Verfügung. Wichtigste Neuerung ist ein Update für die Outlook-Mail- und Calendar-Apps. Nutzer können nun E-Mail-Nachrichten in einem separaten Fenster öffnen.

Darüber hinaus bringt die Outlook-Version 17.7466.4062x.0 die bereits angekündigte Funktion @mentions. Durch die Eingabe des @-Zeichens im Nachrichtentext können Personen aus dem eigenen Adressbuch direkt angesprochen werden. Ihre E-Mail-Adresse fügt Outlook Mail zudem direkt zu den Empfängern der Nachricht hinzu. Neu ist auch, dass die Quick Actions jetzt auch direkt in den E-Mail-Benachrichtigungen zur Verfügung stehen.

Auf mobilen Geräten wurde ein Problem behoben, dass zuletzt eine Anmeldung bei Apps wie Feedback Hub, Groove und MSN News verhinderte. Zudem sollen Smartphones nun während des Starts nicht mehr für längere Zeit beim blauen Windows-Logo verharren. Nutzer des Vorgänger-Builds 14951 hatten zudem reklamiert, dass die Felder Zeit und Ort bei der Erstellung einer Erinnerung in Cortana keine Eingaben annehmen. Dieser Fehler wurde ebenfalls beseitigt.

Microsoft weist auch darauf hin, dass sich das neue Build 14955 nun fehlerfrei installierten lassen sollte – Build 14951 verharrte bei vielen Nutzern bei einem Downloadstatus von 0 Prozent. Dafür tritt ein neuer Installationsfehler mit dem Code 0x80242006 auf. Details dazu finden sich im Microsoft-Forum. Darüber hinaus wird das Build 14955 offenbar nicht allen Nutzern im Fast Ring angeboten. Auch ein Testgerät von ZDNet meldet, es lägen derzeit keine Aktualisierungen vor.

PC-Nutzer erhalten mit der neuen Testversion einige Fixes für sogenannte Precision Touchpads, den Task-Manager und die Einstellungen-App. Letztere stürzte unter Umständen beim Aufrufen der WLAN-Hardwareeigenschaften ab. Auch bestimmte USB-Laufwerke sollen nun wieder korrekt eingebunden werden beziehungsweise sich per DiskPart partitionieren lassen. Eine Liste mit allen Fehlerkorrekturen findet sich in einem Eintrag im Windows-Blog.

Von einem Update auf das Build 14955 sollten unter Umständen Nutzer absehen, die eine Antivirenlösung eines Drittanbieters einsetzen. „Ihr PC ist möglicherweise nicht in der Lage, das Update abzuschließen und zum vorherigen Build zurückzukehren“, schreibt Dona Sakar, Chefin des Windows Insider Program.

Microsoft will das Redstone-2-Update im Frühjahr 2017 veröffentlichen. Im Build 14946 fand sich zuletzt ein Hinweis, der auf März 2017 hindeutet. Weitere Details könnte das Unternehmen heute bei einem Presseevent in New York bekannt geben. Gerüchten zufolge wird Microsoft zudem neue Surface-Produkte vorstellen.

ANZEIGE SAS Viya: Analytics dort hinbringen, wo sie gebraucht wird Die digitale Transformation ist heute Realität. Und krempelt Unternehmen und ganze Branchen um, die sich komplett neue Geschäftsmodelle überlegen müssen. Bei Analytics, der Kerntechnologie der digitalen Transformation, ist deshalb maximale Flexibilität gefragt. Und höchstes Tempo. Starre Architekturen stehen der Innovation immer öfter im Weg. Mit SAS Viya geht SAS einen neuen Weg: Analytics flexibel, zugänglich und offen in der Cloud. ...zum Artikel

[mit Material von Mary Jo Foley, ZDNet.com]

Tipp: Wie gut kennen Sie Windows? Überprüfen Sie Ihr Wissen – mit 15 Fragen auf silicon.de.