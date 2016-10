Benq bringt 27-Zöller GL2706PQ für Office-Einsatz

Benq erweitert sein Monitor-Portfolio um den 27-Zoll-Bildschirm GL2706PQ. Das Display mit einer Diagonale von 68,58 Zentimeter ist für den Einsatz im Office und den anspruchsvollen Privatanwender konzipiert. Er ist zu einem unverbindlichen Verkaufspreis von 389 Euro ab sofort im Handel erhältlich.

Der Wide TFT-Bildschirm mit TN-Panel kommt Herstellerangaben zufolge mit einer WQHD-Auflösung von 2560 mal 1440 Pixel im Format 16:9, einem statischen Kontrastverhältnis von 1000:1, einem horizontalen Betrachtungswinkel von 170 Grad und einem vertikalen von 160 Grad sowie einer Reaktionszeit von nur 1 Millisekunde (GtG). Die Helligkeit wird mit 350 Candela pro Quadratmeter angegeben.

Der Monitor lässt sich in der Höhe um bis zu 120 Millimeter verstellen, die Neigungswinkel zwischen -5 und +20 Grad variieren. Durch die Pivot-Unterstützung ist zudem ein Wechsel zwischen Hoch- und Querformat durch einfaches Drehen des Displays möglich. Wie alle GL-Modelle von BenQ verfügt auch der GL2706PQ über die von Benq entwickelte, augenschonende Eye-Care-Technologie. Dabei passt sich die Hintergrundbeleuchtung der LED-Panels den Veränderungen in der Helligkeit dynamisch an. Displays mit der Eye-Care-Technologie sind laut Hersteller flimmerfrei und sollen einer vorzeitigen Ermüdung sowie Augenbrennen vorbeugen.

Jedes Display erzeugt einen Farbstrang aus blauem Licht, der die Augen empfindlich und nachhaltig stören kann. Benqs Low Blue Light-Technologie wurde entwickelt, um das blaue Licht zu reduzieren und augenschonendes Arbeiten zu ermöglichen. Das matte Display sorgt für blendfreies Arbeiten, selbst wenn der Monitor direkt in der Nähe einer Lichtquelle steht.

Der Monitor kommt mit HDMI- und DVI-DL-Anschluss, DisplayPort und Kopfhöreranschluss. Für die Soundausgabe sind zwei integrierte 1-Watt-Lautsprecher zuständig. Das 6,2 Kilo schwere Gerät misst mit Fuß 62,3 mal 23,0 Zentimeter und ist 53,3 Zentimeter hoch.