Das große Special: Alles über Voice over IP

VoIP, noch vor kurzem einer der gescheiterten Träume der Dot-Com-Ära, hat den Massenmarkt erreicht. Quasi über Nacht wurde die Telekommunikations-branche mit neuen Herausforderungen konfrontiert. So hat die ITK-Unternehmensberatung Analysys errechnet, dass die Anbieter alleine in Europa bis 2008 Einbußen in Höhe von 6,4 Milliarden Euro verkraften müssen. In einer achtteiligen Serie beleuchtet ZDNet alle Aspekte von VoIP, trennt Fakten und Fiktionen und wirft einen Blick in die Zukunft.