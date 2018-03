Topware liefert Service Release zu D-Info 99

Die neuen Telefonbuch-CD-ROMs sind wohl teilweise mit heißer Nadel gestrickt:

Nach G-Data aus Bochum für seine Telefonbuch-CD „Powerinfo“ hat jetzt auch die

Mannheimer Firma „Topware“ für „D-Info 99“ ein Patch zur Fehlerbehebung

herausgebracht. In einigen Fällen hatten unerfahrene Anwender sämtliche Daten

ihrer Festplatte bei der Installation der Topware-CD-ROM gelöscht.

Registrierten Kunden schickt Topware das „Service Release“ kostenlos und

automatisch zu. Außerdem kann man es gegen Vorlage der Original-CD-ROM im

Handel bekommen. Es steht auch zum Download im Internet zur Verfügung (

www.d-info.de/sr1/index.html).

Die Firma beschreibt den Fehler so: Wenn der Anwender die

Standard-Installationseinstellungen und die damit verbundene Pfadangabe ändert

und D-Info 99 in ein existierendes Verzeichnis mit Unterverzeichnissen oder

Daten installieren möchte, erscheint eine Dialogbox. Dort wird darauf

verweisen, daß das Programm in einem leeren Verzeichnis installiert werden muß,

und die Optionen „Alte Dateien entfernen“ und „Anderes Verzeichnis angeben“

erscheint.

Wenn der Anwender diesen Dialog mit dem „Alte Dateien entfernen“-Button

bestätigt, löscht das Programm den gesamten Verzeichnisbaum unter dem gewählten

Verzeichnis, inklusive aller Daten, da die Installationsroutine davon ausgeht,

daß es sich um eine alte D-Info-Installation handelt.

Neben dem Bugfix enthält das Service-Release weitere Produkterweiterungen und

Fixes.

Kontakt: Topware, Tel.: 0621/48050