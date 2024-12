Cloudflare: Weltweiter Internettraffic wächst 2024 um 17,2 Prozent

Cloudflare hat im Jahr 2024 einen Anstieg des weltweiten Internettraffics um 17,2 Prozent registriert. Zudem verteidigte Google seine Spitzenposition als beliebtester Anbieter von Internetdiensten. Im Bereich generative KI sieht Cloudflare OpenAI an der Spitze, bei den Messaging-Plattformen sowie im Bereich Social Media sind die Meta-Töchter WhatsApp und Facebook führend.

Wie im Vorjahr war der Anstieg des Internettraffics im ersten Halbjahr sehr moderat. Erst ab Mitte August legte das Wachstum gegenüber dem Vorjahr deutlich zu. Der Durchschnittswert von 17,2 Prozent wurde Cloudflare zufolge Ende November erreicht.

Im Mobilsegment entfiel fast ein Drittel des Internetdatenverkehrs in diesem Jahr auf iOS-Geräte. Android hatte indes in 29 Ländern beziehungsweise Region einen Anteil von mehr als 90 Prozent. In acht Ländern beziehungsweise Regionen kam iOS auf mehr als 60 Prozent des dort angefallenen mobilen Traffics.

Die Statistik von Cloudflare zeigt aber auch, dass HTTP 1.0 und 1.1 immer noch in Gebrauch sind. Ihr gemeinsamer Anteil schrumpfte 2024 auf 29,9 Prozent. Mit 49,6 Prozent hatten Anfragen per HTTP/2 die höchste Verbreitung. HTTP/3, dass unter anderem von Google Chrome und Chromium-basierten Browsern, Mozilla Firefox und Apple Safari ab Werk unterstützt wird, kam auf 20,5 Prozent.

Ein weiterer Bereich, in dem Google das Internet dominiert, ist Cloudflare zufolge die Suche. Die Jahresstatistik für 2024 weist für Google einen Marktanteil von 88,5 Prozent aus. Die Top 5 werden von Yandex, Baidu, Bing und DuckDuckGo abgerundet, mit Marktanteilen zwischen 3,1 und 0,9 Prozent.