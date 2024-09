Google beseitigt Sicherheitslücken in Chrome 128

Google hat ein Sicherheitsupdate für Chrome 128 veröffentlicht. Die Entwickler stopfen insgesamt vier Löcher, von denen unter anderem ein hohes Sicherheitsrisiko ausgeht. Ein Angreifer kann unter Umständen aus der Ferne Schadcode einschleusen und in der Sandbox des Browsers ausführen.

Details nennen die Versionshinweise lediglich zu zwei Anfälligkeiten. In der Komponenten WebAudio steckt ein Use-after-free-Bug. Zudem ist die JavaScript-Engine V8 anfällig für einen Out-of-bound-Schreibfehler. In beiden Fällen kann das Öffnen einer speziell präparierten Website in Chrome eine Remotecodeausführung auslösen.

Betroffen sind Chrome für Windows, macOS und Linux. Nutzern steht ab sofort die fehlerbereinigte Version 128.0.6613.119/.120 für Windows und macOS sowie 128.0.6613.119 für Linux zur Verfügung. Die Verteilung erfolgt automatisch in den kommenden Tagen oder Wochen über die Update-Funktion des Browsers. Die Installation lässt sich aber auch über den Punkt „Über Google Chrome“ im Hilfe-Menü der Browsereinstellungen anstoßen. Zum Abschluss der Aktualisierung muss Chrome neu gestartet werden.