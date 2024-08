Weltweiter Tabletmarkt wächst 22,1 Prozent im zweiten Quartal

Marktführer Apple spürt in China die Konkurrenz durch Huawei und Xiaomi. Insgesamt profitiert der Markt von einem Auffrischungszyklus und einer hohen Nachfrage in Schwellenländern.

IDC hat für den weltweiten Tabletmarkt im zweiten Quartal ein Wachstum von 22,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum ermittelt. Insgesamt lieferten Hersteller 34,4 Millionen Einheiten aus. Die positive Entwicklung begründen die Marktforscher mit neuen Produkten der Anbieter sowie dem Austausch älterer Geräte.

Apple dominierte den Markt erneut deutlich mit einem Anteil von 35,8 Prozent (minus 1,2 Punkte) und 12,3 Millionen verkauften iPads. Laut IDC legte das Unternehmen nahezu in allen Märkten weltweit zu. Ein Ausnahme war China, wo eher heimische Marken wie Huawei und Xiaomi in der Verbrauchergunst vorne lagen.

Samsung festigte mit einem Plus von 18,6 Prozent und 6,9 Millionen Tablets seinen zweiten Platz. Auch der Marktanteil des koreanischen Unternehmens schrumpfte leicht um 0,5 Punkte auf 20,1 Prozent. Den dritten Platz belegte Lenovo mit 7,3 Prozent, gefolgt von Huawei mit 6,8 Prozent und Xiaomi mit 5,8 Prozent Marktanteil – wobei Xiaomi mit 94,7 Prozent das mit Abstand größte Wachstum unter den Top 5 erzielte.

„Die Ergebnisse des zweiten Quartals 2024 signalisieren, dass der Markt die Pandemie hinter sich gelassen hat. Wir gehen davon aus, dass der Auffrischungszyklus und das Wachstum in den Schwellenländern den Aufschwung in naher Zukunft weiter begünstigen werden“, sagte Anuroopa Nataraj, Senior Research Analyst bei IDC’s Mobility and Consumer Device Trackers. „Während sich neue Marktteilnehmer auf ihre globale Expansion konzentrieren, konzentrieren sich die langfristigen Marktführer weiterhin auf die Verbesserung der Technologie (wie im Fall der OLED-Displays für das iPad Pro), die Deckung des Bedarfs an Premium-Geräten und die Nutzung der Leistungsfähigkeit neuer Technologien wie KI.“