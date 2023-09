AppliedAI Institute for Europe fördert KI-Nachwuchstalente

Das appliedAI Institute for Europe will eine gut vernetzte europäische KI-Community entwickeln und hochwertige Inhalte über KI bereitstellen. Besonders Nachwuchstalente sollen gefördert werden: Das erstmals in diesem Herbst startende Programm bringt Studierende mit Unternehmen zusammen. Die Initiative soll eine Brücke zwischen der akademischen Welt und den Anforderungen der Industrie schlagen und somit einen Schritt in Richtung einer erfolgreichen und verantwortungsvollen Nutzung von KI gehen. Studierende erhalten Anhaltspunkte bei bevorstehenden Karriereentscheidungen und werden optimal auf ihre KI-Laufbahn vorbereitet.

Praktische Erfahrung für die neue KI-Generation

Das AI Career Kickstart Program umfasst einen Zeitraum von 9 bis 12 Monaten. Es setzt sich aus einem sechsmonatigen Trainingsprogramm sowie einem nachfolgenden Praktikum von drei bis sechs Monaten in einem teilnehmenden Unternehmen zusammen. Während des Praktikums arbeiten die Studierenden eng mit KI-ExpertInnen aus Unternehmen an konkreten KI-Anwendungsfällen. Das ermöglicht es ihnen, bereits zu Beginn ihrer Karriere praktische Erfahrungen im Bereich KI zu sammeln und das neu erworbene theoretische Wissen direkt in einem realen Unternehmensumfeld anzuwenden. So tauchen sie tiefer in die Entwicklung professioneller ML-Systeme ein und profitieren von einem wertvollen Netzwerk erfahrener KI-ExpertInnen. Unternehmen engagieren sich aktiv in diesem Projekt, indem sie Gesprächspartner*innen und Vortragende für die Trainingsphase bereitstellen.

Um Startups zu unterstützen, bietet das appliedAI Institute for Europe in der ersten Runde des AI Career Kickstart Programs drei Plätze für Startups an. Projekte im Bereich vertrauenswürdiger KI oder solche mit zusätzlichen sozialen Auswirkungen stehen besonders im Fokus.

Informationen zum Auswahlprozess sowie Bewerbungsformulare gibt es für Studierende, Unternehmen und Startups.