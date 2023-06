Whitepaper: Aufbau eines privaten 5G-Netzes

Unternehmen brauchen für die digitale Transformation eine sichere und leistungsstarke Kommunikation in Echtzeit. „Bei einer großen Anzahl vernetzter Maschinen, Werkzeuge, Produkte und Menschen stoßen kabelgebundene Netzwerke wirtschaftlich an ihre Grenzen“, sagt Claudius Noack von Lufthansa Industry Solutions (LHIND). „Zudem müssen sich Unternehmen entscheiden, ob sie sicherheitsrelevante Informationen wirklich über die eigenen Unternehmensgrenzen hinaus übertragen wollen. Mit dem 5G-Mobilfunkstandard und privat betriebenen Netzwerken steht auf jeden Fall eine leistungsstarke und sichere Alternative zur Verfügung.“

Eigenes 5G-Netz ersetzt WLAN

Ein Campusnetz wird speziell für die individuellen Anforderungen eines Unternehmens eingerichtet. Es erfüllt die hohen Ansprüche an Bandbreite, Latenzzeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit. Für smarte Anwendungen insbesondere in großen Hallen ab 3000 Quadratmetern und auf Freiflächen sind 5G-Funkverbindungen besser geeignet als ein WLAN, da sie zuverlässiger sind und garantiert kurze Reaktionszeiten bieten. In welchen weiteren Bereichen 5G eine Schlüsseltechnologie ist, um die Digitalisierung voranzutreiben und was bei der Implementierung zu beachten ist, beschreibt das LHIND-Whitepaper „Private 5G-Netze in Unternehmen: schnell, sicher, zuverlässig“.