Cloud-Backup-Lösung für Endgeräte

eperi bietet ab sofort eine Backup-Lösung für OneDrive an. Die in das Microsoft Windows Betriebssystem integrierte Datensicherungslösung arbeitet auf Basis des eperi Gateways und verschlüsselt alle OneDrive Backups und legt diese in der Cloud ab.

Unternehmen haben mit dieser neuen Lösung die Möglichkeit, den in Microsoft 365 verfügbaren OneDrive (for Business) Cloud-Speicher als Backup-Ziel zu verwenden und gleichzeitig alle Anforderungen hinsichtlich der Datensicherheit und Compliance zu erfüllen. Die automatisierten Backups aller Geräte im Unternehmen sind auf Basis von OneDrive sichergestellt, damit im Falle eines Datenverlusts ein Restore kostengünstig, schnell und unkompliziert durchgeführt werden kann. Die Lösung bietet sich insbesondere für Unternehmen an, deren Mitarbeiter remote oder in Homeoffices arbeiten. Das Backup deren Geräte können bisher nur unter großem technischem und budgetärem Aufwand über klassische Backup-Lösungen sicher und zuverlässig erfolgen.

Kern der Lösung ist das vielfach erprobte eperi Gateway, das als Proxy im Datenstrom steht und die Inhalte der Daten verschlüsselt. Damit liegen niemals Klartext-Backup-Daten außerhalb der vertrauenswürdigen Umgebung vor. Darüber hinaus halten Unternehmen mit der eperi Lösung das 3-2-1-Prinzip für die Datensicherung ein: Eine von drei Sicherungskopien liegt sicher verwahrt extern in der Cloud, wo Microsoft die Daten zudem redundant vorhält. Ein weiterer Vorteil der eperi Backup/Restore-Lösung liegt darin, dass die Verschlüsselung für Nutzende völlig unbemerkt bleibt und gleichzeitig sämtliche Suchfunktionen für die verschlüsselten Backup-Daten erhalten bleiben.

Vorteile der Lösung

Pro Nutzerende steht in M365-Business-Lizenzen 1 TB Speicherplatz für OneDrive for Business zur Verfügung. Es sind keine zusätzlichen Investitionen in Hardware oder Speicher nötig. Gleichzeitig sind die Lizenzkosten für das eperi Gateway deutlich geringer als für eine typische Backup-Software; es können bis zu 60 Prozent eingespart werden. Die Lizenzen für M365 und das eperi Gateway lassen sich flexibel erweitern und passen sich dem Bedarf des Unternehmens nahezu beliebig an.

Solange das Gerät über eine Verbindung zum Internet verfügt, werden jegliche Änderungen in Echtzeit, ohne Zeitpläne oder manuelle Eingriffe synchronisiert, womit das Backup immer auf dem aktuellen Stand ist. Nach einer eventuellen Offline-Phase werden die Backups automatisch durchgeführt. Das Backup inklusive der Verschlüsselung durch das eperi Gateway kann jederzeit und von überall durchgeführt werden

Die Backup-Lösung sichert jegliche Änderung an Dateien in Echtzeit auf OneDrive. Durch die in OneDrive integrierte Versionierung lassen sich eng definierte Recovery Point Objectives (RPO) realisieren, was insbesondere auch dem Ransomware-Schutz dient. Selbst gelöschte Dateien sind in OneDrive for Business nicht verloren. Im virtuellen Papierkorb werden gelöschte Dateien 93 Tage gespeichert und sind jederzeit wiederherstellbar.