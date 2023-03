Windows 11: Microsoft integriert Bing mit AI in Taskleiste

Microsoft hat ein „großes Update“ für Windows 11 angekündigt. Wichtigste Neuerung ist laut Redmond das überarbeitete Suchfeld der Taskleiste. Es integriert die kürzlich vorgestellte neue Version der Suchmaschine Bing, die um AI-Technologien vom ChatGPT-Entwickler OpenAI erweitert wurde. „Sie finden an einem einzigen Ort alles, was Sie für die Suche in Windows benötigen“, schreibt Chief Product Officer Panos Panay im Windows Experience Blog.

Die Erweiterung der Suchmaschine Bing um künstliche Intelligenz soll laut Microsoft Nutzer in die Lage versetzen, „sich die Informationen der Welt noch besser zunutze zu machen“. Allerdings steht die neue Funktion weiterhin nur Nutzern zur Verfügung, die für die Bing Preview registriert. Interessenten können sich aber weiterhin mit ihrem Microsoft-Konto auf einer Warteliste eintragen. Wann die neue Suche für die Allgemeinheit freigegeben wird, ließ Panay offen. „Schon bald können Hunderte von Millionen Windows 11-Nutzer Zugang zu dieser unglaublichen neuen Technologie erhalten“, ergänzte Panay.

Smartphone-Link nun auch für iOS-Geräte

Neu ist auch eine Vorabversion von Smartphone Link für iOS-Geräte. iPhone-Nutzer können nun die App Phone Link for iOS installieren und darüber eine Verbindung zu einem Windows-11-PC herstellen. Die App informiert sie auf dem Desktop über Nachrichten und Anrufe. Zudem können über die Desktop-App Phone Link Nachrichten verfasst und auch Anrufe getätigt werden. Die Preview von Phone Link für iOS steht allerdings derzeit nur Teilnehmern des Insider-Programms zur Verfügung.

Darüber hinaus erweitert Microsoft den Funktionsumfang der Smartphone-Link-App für Android. Besitzer von Samsung-Smartphones können nun auf ihrem Smartphone eine Berechtigung erteilen, die die Aktivierung des WLAN-Hotspots über die Netzwerkeinstellungen von Windows 11 ermöglicht. Dadurch kann ein Windows-11-PC einfacher die Internetverbindung eines Smartphones nutzen. Ebenfalls Samsung-Nutzern vorbehalten ist die Funktion Recent Websites, mit der eine laufende Browsersitzung vom Smartphone auf des Desktop übertragen werden kann.

Update nur für Windows 11 22H2

Weitere Änderungen betreffen die in Windows 11 integrierte und auf Teams basierende Chat-Funktion sowie die App Quick Assist. Hier wurde laut Microsoft vor allem der Verbindungsaufbau vereinfacht. Zudem kann der Helfende über eine Laserpointer-Funktion andere Nutzer besser beispielsweise auf Schaltflächen oder Menüpunkte hinweisen. Außerdem gibt Microsoft mit dem großen Update auch die Tabs in der App Notepad sowie die Bildschirmaufzeichnung über das Snipping Tool für die Allgemeinheit frei.

Das neue Update richtet sich ausschließlich an Nutzer von Windows 11 22H2. Sie können die Aktualisierung nach einer manuellen Suche über Windows Update installieren. Automatisch wird es zusammen mit den monatlichen Sicherheitsupdates am 14. März verteilt, wenn der nächste Microsoft-Patchday stattfindet.