Halbleiter weniger gefragt

Laut der jüngsten Prognose von Gartner, Inc. werden die weltweiten Halbleiterumsätze im Jahr 2022 voraussichtlich um 7,4 % wachsen, verglichen mit einem Wachstum von 26,3 % im Jahr 2021. Dies ist ein Rückgang gegenüber der Vorquartalsprognose von 13,6 % Wachstum im Jahr 2022.

„Obwohl die Chip-Knappheit nachlässt, tritt der globale Halbleitermarkt in eine Schwächephase ein, die bis 2023 anhalten wird, wenn die Halbleiterumsätze voraussichtlich um 2,5 % sinken werden“, sagte Richard Gordon, Practice VP bei Gartner. „Wir sehen bereits jetzt eine Schwäche in den Halbleiterendmärkten, insbesondere in jenen, die von den Konsumausgaben abhängig sind. Steigende Inflation, Steuern und Zinssätze sowie höhere Energie- und Treibstoffkosten setzen das verfügbare Einkommen der Verbraucher unter Druck. Dies wirkt sich auf die Ausgaben für elektronische Produkte wie PCs und Smartphones aus.“

Insgesamt wurden die weltweiten Halbleitereinnahmen für 2022 im Vergleich zur Vorquartalsprognose um 36,7 Milliarden Dollar auf 639,2 Milliarden Dollar gesenkt, da sich die wirtschaftlichen Bedingungen im Laufe des Jahres verschlechtern dürften. Die Speichernachfrage und die Preisentwicklung haben sich abgeschwächt, insbesondere in verbrauchernahen Bereichen wie PCs und Smartphones, was zu einer Verlangsamung des Wachstums beitragen wird.

Die PC-Lieferungen werden im Jahr 2022 um 13,1 % zurückgehen, nachdem sie in den Jahren 2020 und 2021 zugenommen haben. Der Halbleiterumsatz mit PCs wird im Jahr 2022 voraussichtlich um 5,4 % zurückgehen. Der Halbleiterumsatz mit Smartphones wird sich im Jahr 2022 auf ein Wachstum von 3,1 % verlangsamen, verglichen mit einem Wachstum von 24,5 % im Jahr 2021. Aus Sicht der Unternehmen erholen sich die Lagerbestände rasch, die Lieferzeiten beginnen sich zu verkürzen, und die Preise beginnen zu sinken.

„Der Halbleitermarkt befindet sich in einem Abschwung, was nicht neu ist und schon oft vorgekommen ist“, so Gordon.““Während sich der Konsumgüterbereich verlangsamen wird, werden die Halbleitereinnahmen aus dem Markt für Rechenzentren aufgrund der anhaltenden Investitionen in Cloud-Infrastrukturen länger stabil bleiben (20 % Wachstum im Jahr 2022). Darüber hinaus wird das Segment der Automobilelektronik in den nächsten drei Jahren weiterhin ein zweistelliges Wachstum verzeichnen, da der Halbleiteranteil pro Fahrzeug aufgrund des Übergangs zu elektrischen und autonomen Fahrzeugen steigen wird. Es wird prognostiziert, dass der Halbleiteranteil pro Fahrzeug von 712 US-Dollar im Jahr 2022 auf 931 US-Dollar im Jahr 2025 steigen wird.“