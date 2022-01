Die Vorteile von Kubernetes für Unternehmen

Kubernetes hat die Art und Weise, wie Software entwickelt und bereitgestellt wird, neu definiert und sich über den Hype und die frühe Akzeptanz hinaus zu einer weit verbreiteten Produktionsbereitstellung entwickelt, erklärt Alex Chalkias, Product Manager for data center solutions bei Canonical, in einem Gastbeitrag.

Kubernetes hat sich von einem einfachen Container-Orchestrierungstool, das ursprünglich für den internen Gebrauch bei Google entwickelt wurde, zu einer lebendigen Open-Source-Community und zur bevorzugten Plattform für die Bereitstellung, Überwachung und Verwaltung von Anwendungen und Diensten in verschiedenen Clouds entwickelt.

Zweiundneunzig Prozent der 1.324 IT-Profis, die im vergangenen Jahr an einer Umfrage der Cloud Native Computing Foundation teilgenommen haben, gaben an, dass ihre Unternehmen Container in der Produktion einsetzen – gegenüber 84 Prozent im Jahr zuvor und einem Anstieg von satten 300 Prozent seit 2016. Dreiundachtzig Prozent gaben an, dass sie Kubernetes für die Verwaltung ihres Container-Lebenszyklus verwenden.

Container und Kubernetes sind beliebt geworden, da das rasante Tempo der digitalen Transformation Unternehmen dazu zwingt, qualitativ hochwertige Software schneller und mit größerer Agilität durch moderne DevOps-Praktiken bereitzustellen. Die Geschwindigkeit, Effizienz und Flexibilität, die Containerisierung und Kubernetes bieten, sind noch wichtiger geworden, da die Pandemie Unternehmen dazu zwingt, ihr digitales Spiel zu verbessern.

Um das zu erreichen, was IDC als den Heiligen Gral des Cloud Computing bezeichnet hat – „eine reibungslose, hybride Multi-Cloud, die eine konsistente Erfahrung und ein einheitliches Management über mehrere öffentliche Clouds, private Clouds und sogar herkömmliche Infrastrukturen hinweg bietet“ – ist eine IT-Transformation erforderlich, bei der Container, Microservices und Kubernetes für die Erstellung modularer Anwendungen eine entscheidende Rolle spielen.

ubernetes bietet die Tools für die Automatisierung einer Reihe von Container-Verwaltungsaufgaben wie Konfiguration, Bereitstellung, Orchestrierung, Lastausgleich, Upgrade und Patching von Hunderten, Tausenden oder Zehntausenden von Containern. Warum sind diese Funktionen so wichtig? Hier sind vier Gründe:

Sie reduzieren die Kosten.

Ohne eine Orchestrierungsplattform wie Kubernetes wäre es für Unternehmen praktisch unmöglich, den vollen Nutzen aus Containern zu ziehen. Es gäbe zu viele teure, zeitaufwändige manuelle Prozesse. Außerdem müssten sie weiterhin verstärkt auf virtuelle Maschinen oder andere Legacy-Anwendungsarchitekturen zurückgreifen, die mehr Energie, Arbeitsspeicher und Storage benötigen als Container. Für Unternehmen mit einer Vielzahl von Anwendungen können die Kosteneinsparungen durch Container und Kubernetes enorm sein.

Sie fördern die Effizienz.

Mit Vorteilen wie wiederholbaren Prozessen, Vorlagen, einer einzigen API für alle Ressourcenzuweisungsaufgaben und einer Vielzahl leicht integrierbarer externer Tools hilft Kubernetes Entwicklern, Anwendungen schneller zu erstellen, zu testen, bereitzustellen und zu iterieren. Dies macht den Entwicklungszyklus wesentlich produktiver und verkürzt die Markteinführungszeit von Anwendungen.

Sie ermöglichen operative Konsistenz.

Dank der Kubernetes-Orchestrierung können Unternehmen die Fähigkeit von Containern, in verschiedenen Umgebungen auf die gleiche Weise zu arbeiten, in vollem Umfang nutzen – von der Workstation eines Softwareingenieurs während des Testens bis zur Produktionsbereitstellung in der öffentlichen Cloud. Kubernetes erleichtert es Unternehmen auch, ihre Infrastruktur in verschiedene Clouds zu verlagern, und unterstützt so Hybrid-Cloud- oder Multi-Cloud-Strategien.

Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit.

Bei Kubernetes gab es schon immer einen Zwiespalt. Einerseits erleichtern Kubernetes die Anwendungsbereitstellung, wenn man weiß, wie sie zu verwenden sind. Und mit Kubernetes lassen sich Container wesentlich einfacher aktualisieren und patchen. Gleichzeitig hat sich die Komplexität als Achillesferse von Kubernetes erwiesen. Das Tool kann Anfänger leicht überfordern und es ist schwierig, alle Knöpfe und Regler zu verstehen, um einen produktiven End-to-End-Workflow zum Laufen zu bringen. Kubernetes bietet auch wenig Schutz vor Fehlern der Benutzer, wie z. B. die unsachgemäße Verwendung der Kubernetes-API zur Bereitstellung einer Anwendung im Standard-Namensraum, wodurch der Cluster anfällig für Denial-of-Service-Angriffe wird.

Verschiedene Lösungen, wie z. B. grafische Benutzeroberflächen und Automatisierungs-Frameworks, tragen jedoch dazu bei, einige der Probleme mit der Komplexität von Kubernetes zu lösen, und es ist zu erwarten, dass die Best Practices für Kubernetes von der Entwicklung bis zur Produktion mit zunehmender Reife der Technologie immer mehr Verbreitung finden werden.

Containerisierung und Kubernetes sind ein großer Fortschritt in der Virtualisierungstechnologie und werden Unternehmen in den kommenden Jahren Möglichkeiten zur Verbesserung von Geschwindigkeit, Flexibilität und Effizienz bieten.