Mehr als 300 Millionen Angriffsversuche mit Ransomware im ersten Halbjahr 2021

Ein neue Untersuchung von SonicWall zeigt, dass die Zahl der versuchten Ransomware-Angriffe in der ersten Hälfte des Jahres 2021 mit 304,7 Millionen v. Die Forscher von SonicWall verzeichneten sowohl im April als auch im Mai neue Rekordwerte, die jedoch im Juni mit 78,4 Millionen versuchten Ransomware-Angriffen noch übertroffen wurden.

Im ersten Halbjahr 2021 erfassten die Forscher sogar mehr Angriffsversuche als im gesamten Jahr 2020. In den ersten sechs Monaten lag das Wachstum bei 151 Prozent, was SonicWall als ein alarmierendes Zeichen einstufte.

„Selbst wenn wir in der gesamten zweiten Jahreshälfte keinen einzigen Ransomware-Versuch verzeichnen (was irrational optimistisch ist), wird 2021 bereits als das schlimmste Jahr für Ransomware in die Geschichte von SonicWall eingehen“, heißt es in dem Untersuchungsbericht.

Am stärksten betroffen waren in der ersten Jahreshälfte die USA, Großbritannien, Deutschland, Südafrika und Brasilien. Auch rechnen die Forscher mit einer Verschlechterung der Situation, da es im zweiten Quartal mit 188,9 Millionen Angriffsversuchen immerhin 73,1 Millionen mehr Versuche gab als im ersten Quartal.