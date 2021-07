Microsoft testet Team-Integration in Windows 11

Die ersten Insider sehen nun in der Taskleiste die Teams-Schaltfläche. Sie gibt Zugriff auf die letzten Unterhaltungen oder startet einen neuen Chat. Die Teams-App selbst ist ab Werk aber nicht in Windows 11 integriert.

Microsoft hat mit den Tests der versprochenen Teams-Chat-Integration in Windows 11 begonnen. Die Funktion steht ab sofort einigen Windows-Insidern im Developer Channel zur Verfügung. Die neue Teams-Chat-Schaltfläche, die Microsoft in die Windows 11-Taskleiste einbaut, wird die Skype Meet Now-Schaltfläche ersetzen, die Teil von Windows 10 ist.

Die Tester können auf das Chat-Symbol in der Taskleiste klicken (oder WIN+C für den Tastaturkurzbefehl verwenden), um ihre letzten Teams-Unterhaltungen zu sehen oder einen neuen Chat oder Anruf zu starten. Wenn Benutzer die vollständige Teams-App öffnen möchten, können sie im Chat-Flyout auf die Option „Microsoft Teams öffnen“ klicken oder sie direkt über das Startmenü oder die Suche Teams aufrufen. Allerdings müssen Nutzer die Teams-App erst herunterladen und installieren, bevor sie die App starten können, da die App nicht als Teil von Windows 11 vorinstalliert ist.

Microsoft gestaltet den Teams-Client für Windows 11 neu, angepasst an die neue Oberfläche des Betriebssystems. Die neue Version, die keine Electron-App mehr ist (und stattdessen eine Edge-WebView-2-App), wird helle und dunkle Modi, den Together-Modus und die Möglichkeit unterstützen, Live-Emoji-Reaktionen zu senden, Umfragen zu verwenden, sich direkt in den Kalender zu integrieren, Rich Views für Dateien und Fotos zu sehen, die in Chats geteilt werden, und mehr. Nutzer werden die Möglichkeit haben, ihre Skype- und Outlook-Kontakte automatisch zu synchronisieren.

Anfänglich sind die Tests auf den Sprachraum US-Englisch begrenzt. Weitere Sprachen und Regionen sollen schrittweise hinzugefügt werden.