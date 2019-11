Mi Note 10 kostet in Deutschland 549 Euro

Xiaomi hat heute in Spanien das Mi Note 10 und das Mi Note 10 Pro vorgestellt. Interessierte können das Mi Note 10 in der Ausstattung mit 128 GByte Speicher (UFS 2.1) und 6 GByte RAM ab dem 11. November für 549 Euro vorbestellen. Das Mi Note 10 Pro mit 256 GByte Speicher und 8 GByte RAM kostet 649 Euro. Gegenüber dem Standardmodell unterscheidet sich die Pro-Variante noch durch ein besseres 8P-Objektiv. Dieses Modell hat im DxOMark-Test 121 Punkte erreicht und belegt damit zusammen mit dem Mate 30 Pro den ersten Platz in der DxO-Mark-Rangliste. Das Standardmodell verfügt „nur“ über ein 7P-Objektiv.

Als Prozessor kommt in beiden Varianten ein Snapdragon 730G zum Einsatz. Dadurch bleibt die Aufnahme von Videos bei 4K auf 30 fps begrenzt. Xiaomi-Smartphones mit Snapdragon 855 nehmen Videos auch in 4K mit bis zu 60 fps auf.

Der Akku verfügt über eine Kapazität von 5260 mAh. Dieser kann mit bis zu 30 Watt aufgeladen werden. Ein entsprechendes Netzteil befindet sich im Lieferumfang. Xiaomi hat Netzteil und Akku so optimiert, dass die maximale Ladeleistung bis zu 15 Minuten zur Verfügung steht. In der Regel laden Netzeile nur wenige Minuten lang mit der vollen Leistung. Laut Xiaomi ist das Mi Note 10 innerhalb von 65 Minuten vollständig aufgeladen. Kabelloses Aufladen unterstützt das Mi Note 10 nicht.

Trotz eines 6,47 Zoll großen Amoled-Bildschirm ist das Mi Note 10 mit einer Höhe von 157,8 mm nicht größer als das Mi 9. Allerdings mit 9,67 mm fast zwei Millimeter dicker als das Mi 9. Zudem wiegt es mit 208 Gramm 35 Gramm mehr als das Mi 9. Außerdem verfügt das Mi Note 10 über Bluetooth 5.0, WLAN 802.11a/b/gn/ac, NFC und einen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss. Die zwei Nano-SIM-Slots beherrschen VoLTE. Kommen zwei SIM-Karten zum Einsatz kann die sekundäre Karte nur im VoLTE-Telekommunikationsnetz registriert werden und kann nicht verwendet werden, wenn die sekundäre Karte oder das lokale Netz den VoLTE-Telekommunikationsdienst nicht unterstützen.

Xiaomi Mi Note 10: Verkauf bei Gearbest

Zur Vorstellung des Note 10 verkauft der chinesische Online-Versender Gearbest das Note 10 in Verbindung mit dem Rabattcode „GBMINOTE10“ für 450 Euro. Man spart gegenüber dem offiziellen Verkaufspreis knapp 100 Euro. Das Angebot soll noch bis Ende des Monats gelten. [UPDATE] Der ursprüngliche Gutschein war auf 100 Stück limitiert und funktioniert nicht mehr. Hier der neue Gutschein: GBMINOTE10DEQ. Dieser ist auf 500 Stück limitiert. [UPDATE 2] Und noch ein Gutschein: GBMINOTE10FB für 100 Stück.

Wie immer muss man bei der Bestellung aus China etwas länger warten als wenn man das Gerät hierzulande bestellt. Gearbest gibt eine Lieferzeit von 15 bis 25 Werktagen an. Zusätzlichen Kosten wie Einfuhrumsatzsteuer entfallen in der Regel, weil der Versand über Großbritannien oder einem anderen EU-Land erfolgt. Hierfür muss man allerdings im Warenkorb die Versandoption EU priority Line wählen. Einen Rechtsanspruch auf eine zollfreie Zustellung gewährt Gearbest allerdings nicht. Im Garantiefall muss man die Geräte nicht zurück nach China senden, was angesichts der Luftfrachtbestimmungen in Bezug auf Produkte mit nicht herausnehmbarer Batterien schwierig ist. Stattdessen wird dies über ein spanisches Service-Center abgewickelt.