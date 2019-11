DxOMark: Xiaomi Mi Note 10 belegt Platz 1

Den ersten Platz im Kameratest teilt sich das Mi Note 10 mit dem Mate 30 Pro. In China kostet das Smartphone umgerechnet 360 Euro. Die Vorstellung in Europa erfolgt morgen.

Xiaomi hat das CC9 Pro heute offiziell in China vorgestellt. Ab dem 11. November startet der Verkauf. In China kostet das Smartphone in der Konfiguration mit 128 GByte Speicher und 6 GByte RAM umgerechnet 360 Euro. Das Gerät will Xiaomi unter dem Namen Mi Note 10 auch in Europa verkaufen. Die Präsentation erfolgt morgen in Madrid. Dann wird man auch erfahren, zu welchem Preis das Gerät hierzulande verkauft wird.

In Sachen Kamera setzt das CC9 Pro alias Mi Note 10 neue Maßstäbe. Es ist mit insgesamt fünf rückwärtigen Kameras ausgestattet: