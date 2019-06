Apples Chef-Designer Jony Ive hat gekündigt

Apple Chef-Designer verlässt das Unternehmen noch in diesem Jahr. Er will seine neugegründete Designfirma LoveFrom aufbauen. Apple wird einer seiner ersten Kunden sein. „Apple wird weiterhin von Jony’s Talenten profitieren, indem er direkt mit ihm an exklusiven Projekten arbeitet und durch die kontinuierliche Arbeit des brillanten und leidenschaftlichen Designteams, das er aufgebaut hat“, sagte Apple CEO Tim Cook in der Pressemitteilung.

„Jony ist eine einzigartige Figur in der Designwelt und seine Rolle bei Apples Wiederbelebung kann nicht genug betont werden, vom bahnbrechenden iMac von 1998 über das iPhone bis hin zum beispiellosen Ehrgeiz von Apple Park, wo er in letzter Zeit so viel Energie und Sorgfalt eingesetzt hat“, sagte Tim Cook, CEO von Apple.

„Nach fast 30 Jahren und unzähligen Projekten bin ich sehr stolz auf die nachhaltige Arbeit, die wir geleistet haben, um ein Designteam, einen Prozess und eine Kultur bei Apple zu schaffen, die ihresgleichen sucht. Heute ist es stärker, lebendiger und talentierter als zu irgendeinem Zeitpunkt in der Geschichte von Apple“, sagte Ive. „Das Team wird sicherlich unter der hervorragenden Leitung von Evans, Alan und Jeff, die zu meinen engsten Mitarbeitern gehörten, gedeihen. Ich habe größtes Vertrauen in meine Designerkollegen bei Apple, die meine engsten Freunde bleiben, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihnen für viele Jahre.“

Jony Ive hat Apple, nachdem Mitbegründer Steve Jobs 1997 den Vorsitz übernommen hatte, wesentlich zum Erfolg der Firma beigetragen. Er half bei der Entwicklung des iMac, der MacBook-Linie und des iPod Music Players. Es war jedoch das iPhone, das sich als sein größter Hit erweisen sollte und Apple von einem reinen Computerunternehmen zu einer der größten und profitabelsten Firma der Welt machte.

Diese Erfolge haben den in London geborenen Ive zu einer Ikone in der Technologiebranche und zu einer Legende in seiner Wahlheimat Silicon Valley gemacht. Er hat eine Reihe von Auszeichnungen erhalten, darunter den Rittertitel. Im Jahr 2015, vier Jahre nach dem Tod von Steve Jobs, wurde Ive in die neu geschaffene Position des Chief Design Officer befördert. Auch für die Gestaltung der neuen Firmenzentrale Apple Park war Ive verantwortlich.