OnePlus 7T mit 128 GByte Speicher für 434 Euro

Gearbest bietet die vor wenigen Wochen vorgestellten Smartphones OnePlus 7T und OnePlus 7T Pro wieder einmal besonders günstig an. Das OnePlus 7T kostet 433,75 Euro an. Damit ist das Modell etwa 165 Euro günstiger als der offizielle Verkaufspreis in Höhe von 599 Euro. Selbst gegenüber dem Straßenpreis von 565 Euro spart noch etwa 130 Euro. Der reduzierte Preis zeigt sich nach der Eingabe des Rabattcodes „GBOP7T8128B“ an der Kasse. Hierfür muss man angemeldet sein.

Das Spitzenmodell OnePlus 7T Pro kostet bei Gearbest aktuell 610,53 Euro. Damit ist es knapp 150 Euro günstiger als der offizielle Verkaufspreis. Gegenüber dem aktuellen Straßenpreis beträgt die Ersparnis noch etwa 90 Euro.

Bestellungen aus China

Bis die Bestellung aus China beim Kunden in Deutschland ankommt, vergehen 15 bis 25 Werktage, wobei man auch immer den Auslieferungszeitpunkt im Auge haben sollte. Der Versand der OnePlus-7T-Smartphones erfolgt zwischen dem 11. und 12.12. Zusätzlichen Kosten wie Einfuhrumsatzsteuer entfallen in der Regel, weil der Versand über Großbritannien oder einem anderen EU-Land erfolgt. Hierfür muss man im Warenkorb die Versandoption EU priority Line wählen (ist in der Regel voreingestellt). Einen Rechtsanspruch auf eine zollfreie Zustellung gewährt Gearbest allerdings nicht. Da Gearbest mit europäischen Serviceanbieter kooperiert, muss das Gerät im Garantiefall nicht zurück nach China versendet werden. Die Garantieabwicklung erfolgt über ein spanisches Service-Center.