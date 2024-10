Smartphonemarkt: Absatzzahlen steigen 5 Prozent im dritten Quartal

Laut Canalys setzt in Nordamerika, China und Europa ein Erneuerungszyklus ein. Er beschert Apple das bisher höchste Absatzvolumen in einem dritten Quartal.

Der weltweite Smartphonemarkt ist im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um fünf Prozent gewachsen. Die Marktforscher von Canalys führen das Plus auf eine robuste Nachfrage in Schwellenländern sowie den Beginn eines Erneuerungszyklus in Nordamerika, China und Europa zurück.

Samsung verteidigte seine Spitzenposition demnach knapp vor Apple. Für beide Unternehmen ermittelte Canalys einen Marktanteil von 18 Prozent. Xiaomi erreichte 14 Prozent und verteidigte damit seine Position als drittgrößter Smartphonehersteller weltweit.

Oppo kehrte indes in die Top 5 zurück und sicherte sich im dritten Quartal 9 Prozent des Markts – laut Canalys aufgrund von Erfolgen in Indien und Lateinamerika. Auf dem fünften Platz landete Vivo, dass sich aufgrund eines zweistelligen Wachstums auf einen Marktanteil von ebenfalls 9 Prozent verbesserte.

„Apple hat im dritten Quartal sein bisher höchstes Absatzvolumen erreicht und war noch nie so nah dran, den weltweiten Smartphone-Markt in einem dritten Quartal anzuführen wie jetzt“, betonte Runar Bjørhovde, Analyst bei Canalys. „Die anhaltend starke Nachfrage nach der iPhone 15-Serie und den älteren Modellen von Apple spielte eine entscheidende Rolle für die Performance im dritten Quartal. Die Verlagerung des Marktes hin zu Premium-Geräten, verbunden mit einem laufenden Aktualisierungszyklus von Geräten, die während der Pandemie gekauft wurden, kommt Apple zugute, insbesondere in seinen starken Regionen wie Nordamerika und Europa.“

„Der Abstand zwischen den fünf führenden Anbietern ist kleiner geworden, was die Wettbewerbslandschaft verschärft hat“, ergänzte Le Xuan Chiew, Analyst bei Canalys. „Die Anbieter gehen mit einer soliden Dynamik und vorsichtigem Optimismus in die Weihnachtseinkaufssaison, um Verbraucher anzulocken, die ihre Geräte in Erwartung von Angeboten während Großereignissen wie dem 11.11. und dem Black Friday aufgeschoben haben.“