Phishing-Kampagne nutzt Google Apps Script aus

Per Google Apps Script getarnte Links sollen bei Opfern vertrauenswürdig erscheinen. Die Phishing-Nachrichten werden auch in Deutschland verteilt.

Der Sicherheitsanbieter Check Point hat eine neue Phishing-Kampagne aufgedeckt. Sie nutzt das Tool Google Apps Script aus, das zur Automatisierung von Aufgaben in Google-Anwendungen verwendet wird. In Phishing-E-Mails sollen Google Apps Script-URLs indes Opfer dazu verleiten, vertrauliche Daten preiszugeben. Check Point zufolge sind die Phishing-E-Mails auch in Deutschland im Umlauf.

„Google Apps Script-Makros sind ein ideales Ziel für Cyberkriminelle, weil sie Arbeitsabläufe automatisieren und sich in verschiedene Google-Dienste integrieren können“, teilte Check Point mit. Entsprechend weit gestreut seien die Angriffe: Die Kampagne umfasse etwa 360 E-Mails in mehreren Sprachen, darunter Deutsch, Englisch, Russisch, Chinesisch, Arabisch, Italienisch und Französisch. Die E-Mails gäben fälschlicherweise vor, eine Benutzerregistrierung per Klick auf einen Link abzuschließen, die vom Empfänger jedoch nie initiiert wurde.

In der Betreffzeile enthalten die Phishing-E-Mails der Analyse zufolge einen Link, der zu einer Google Apps Script-Seite führt. Die URL wiederum führt zu einem angeblich „sicheren und vertrauenswürdigen“ Zahlungsdienst. „Da Google-Dienste und dementsprechend die zugehörigen URLs von Browsern und E-Mail-Diensten jedoch als legitim eingestuft werden, können Nutzer schnell geneigt sein, vertrauliche Informationen preiszugeben“, ergänzte Check Point.

Check Point rät Nutzern, auf E-Mails mit Betreffzeilen zu achten, die „Kontodaten“ für Registrierungen liefern, die man nie initiiert hat. Auch URLs, die „script.google.com“ enthalten und Benutzer auf Seiten leiten, die zur Eingabe persönlicher Daten auffordern, seien ein Warnsignal.