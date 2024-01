CES: BMW gibt Einblick in digitale Fahrerlebnisse

BMW hat seinen Auftritt auf der diesjährigen Tech-Messe CES genutzt, um seine Vision von der „smarten Verschmelzung von Mensch und Maschine“ zu zeigen. Ein besonderes Augenmerk lag dabei auf dem Einsatz von Augmented-Reality-Brillen (AR). Messebesucher konnten auf einer Fahrt durch die Messestadt Las Vegas die Einsatzmöglichkeiten testen. Durch die Brille sahen sie, wie Navigations- und Gefahrenhinweise, Entertainment-Inhalte, Informationen zu Ladestationen sowie Visualisierungen zur Unterstützung von Parkvorgängen in die reale Umgebung eingebettet werden.

Ziel war es, Fahrgästen in einem sich dynamisch bewegenden Fahrzeug stabile Augmented-Reality- und Mixed-Reality-Inhalte anzuzeigen. Den Angaben des Herstellers zufolge gelang es selbst in herausfordernden Fahrsituationen das angezeigte Bild stabil in die Umgebung einzubetten.

LLM-basierter Sprachassistent

Gemeinsam mit Amazon präsentierte der deutsche Premiumhersteller LLM-Funktionen für Sprachassistenten, die für eine mögliche Serieneinführung vorgesehen sind. Alexas Large Language Model (LLM) soll BMWs Intelligent Personal Assistant zum „ultimativen Fahrzeugexperten“ machen. Messebesucher konnten sich ein erstes Bild davon machen, wie der Sprachassistent auf eine deutlich gesprächsähnlichere Weise Anweisungen und Antworten zu Fahrzeugfunktionen gibt und gleichzeitig einige Fahrzeugfunktionen steuern kann.

Neuerungen gab es auch für Gamer. Über das optionale Angebot „BMW Digital Premium“ soll ein ständig wachsendes Angebot an Drittanbieter-Apps aus den Bereichen Musik, News und Gaming für das Infotainment-System integrierbar sein. Über diesen Kanal seien inzwischen auch Spiele verfügbar, die künftig auch mit vollwertigen Gaming-Controllern gespielt werden können.

Auf der CES 2024 präsentierte BMW erstmals ein solches Spielerlebnis: „Beach Buggy Racing 2“ bietet Kunden ein Rennspiel-Erlebnis, das an die großen Konsolen-Klassiker erinnern soll. Im Split-Screen Modus können zwei Spieler im Fahrzeug mit ihren Gaming-Controllern gegeneinander antreten. Gängige, Bluetooth-fähige Gaming-Controller sollen sich in nur wenigen Schritten mit dem Infotainment-System verbinden lassen. Die Controller-Anbindung wird im Jahresverlauf 2024 für BMW Operating System 9 over-the-air verfügbar sein.