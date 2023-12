Sinequa als Leader im Bereich „Cognitive Search Platforms 2023“ eingestuft

Sinequa, Anbieter von KI-gestützter Suche, wurde jetzt in The Forrester Wave™ als Leader im Bereich Cognitive Search Platforms, Q4 2023, eingestuft – als einer von nur zwei Marktführern im gesamten Bericht. Ein kostenloses Exemplar steht hier zum Download bereit.

The Forrester Wave™ ist ein Leitfaden für Kaufinteressierte, die ihre Kaufoptionen in einem Technologiemarkt erwägen. Sie finden darin eine detaillierte Analyse der Produkte und Dienstleistungen von Anbietern auf der Grundlage transparenter Kriterien sowie eine Excel-Tabelle, mit der sie Produkte vergleichen und individuelle Auswahllisten nach ihren eigenen Anforderungen erstellen können. Die Analysten verwenden die während der Bewertung gesammelten Informationen, um jeden Anbieter anhand dieser Skala zu bewerten und die Kriterien nach ihrer Wichtigkeit zu gewichten. Diese Bewertungen werden zur Erstellung der Forrester Wave verwendet.

Wörtlich heißt es im Forrester-Bericht: „Sinequa baut weiterhin auf seinen bestehenden Innovationsvorsprung (als einer der ersten Anbieter von Large Language Models in der Suche), indem es LLMs und fortschrittliche Technologien nutzt, um tiefere und kontextbezogene Sucherfahrungen zu bieten.“ Die Plattform wurde außerdem charakterisiert als „gut geeignet für große Unternehmen, die eine Vielzahl unterschiedlicher Datentypen und spezifische Datenanforderungen haben, wie etwa Pharma und Fertigung, und die ein hochgradig kontextuelles Sucherlebnis bieten wollen, das diese Datentypen in multimodalen Ergebnissen zusammenführt.“

„Wir freuen uns, dass Forrester Sinequa in seinem neuesten Bericht für kognitive Suchplattformen als führend anerkannt hat, als einen von nur zwei führenden Anbietern unter den Top-Plattformen für kognitive Suche“, wie Alexandre Bilger, Co-CEO von Sinequa, erklärt. „Unsere KI-gestützte Suchplattform ermöglicht es Kunden, all ihre Inhalte zu nutzen, generative KI-Lösungen voll auszuschöpfen und nahtlos mit ihren Daten zu kommunizieren. Sinequa kann auf den eigenen Tenants des Kunden oder über unsere SaaS Managed Services eingesetzt werden.“

Der Forrester Wave™ 2023 Report ist eine der gründlichsten Analysen der kognitiven Suchlandschaft in der Branche. Er bewertet insgesamt 14 Anbieter anhand von 27 Kriterien, darunter Daten, Intelligenz, Entwicklung, Endbenutzer, Umfang, Betrieb und Architektur, in drei Kategorien – Aktuelles Angebot, Strategie und Marktpräsenz. Sinequa ist der erste Anbieter einer produktionsreifen Retrieval-Augmented Generation (RAG)-Lösung, die nach den gleichen Prinzipien wie Microsofts Bing Chat und Googles Bard mit dem Internet arbeitet, allerdings mit internen Unternehmensdokumenten, so dass die Kunden schnell und sicher generative KI mit ihren eigenen internen Inhalten nutzen können.

Die Plattform von Sinequa war eine der ersten vollständig verwalteten Lösungen zur Nutzung von LLMs und die erste, die mit dem Sinequa Assistant eine produktionsreife Integration mit generativer KI bot. Sinequa Assistant verbindet generative KI von Unternehmen wie OpenAI, Google und Cohere mit unternehmensinternen Inhalten, um eine genaue und sichere Nutzung von generativer KI durch Retrieval-Augmented Generation (RAG) zu ermöglichen. Die Software kann in mehreren öffentlichen Clouds bereitgestellt werden, darunter Google Cloud, AWS und Microsoft Azure. Sie nutzt KI-Technologie, um fortschrittliche Suchfunktionen und Leistung zu bieten, einschließlich einer proprietären Neural Search-Funktion, die Schlüsselwort- und Vektorsuche mit zahlreichen Deep-Learning-Sprachmodellen kombiniert.