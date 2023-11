KI-Banking-Avatar bei der Commerzbank

Die Commerzbank will mit einem KI-Banking-Avatar als Mobile-First-Ansatz „ein Kundenerlebnis der nächsten Stufe“ realisieren. Der Banking Avatar ist ein virtueller Assistent in Form einer digitalisierten Person, die mit Kunden in natürlicher Sprache interagiert. Kunden können ihrem virtuellen Assistenten Fragen stellen, allgemeine Informationen erhalten und sich individuell beraten lassen. Der Avatar wird verschiedene Bankdienstleistungen für die Privat- und Kleinunternehmenskunden der Bank anbieten. Der Banking Avatar wird in einem ersten Schritt für mobile Endgeräte entwickelt und richtet sich an die Zielgruppe der 2,2 Millionen aktiven Banking-App-Nutzer.

Ausdrucksstarke digitale Avatare

Der Banking Avatar wird auf Microsoft Azure basieren. Insbesondere wird er den Microsoft Azure OpenAI Service für fortschrittliche GPT-Modelle und zur Erzeugung natürlicher und ansprechender Konversationen integrieren. Außerdem wird sie den neuen Microsoft Azure Text to Speech Avatar Service integrieren, den Microsoft jüngst angekündigt hat. Er ermöglicht die Erstellung von realistischen und ausdrucksstarken digitalen Avataren.

Die Commerzbank ist eine der ersten Banken, die generative KI und Avatar-Technologie in einer kundenorientierten Anwendung kombiniert. Die Bank ist davon überzeugt, dass dieses innovative digitale Angebot die Kundenzufriedenheit verbessern und das Bankgeschäft erheblich vereinfachen wird, da die Kunden nur noch digitale Anmeldedaten benötigen und auf natürliche Weise mit dem Assistenten interagieren können. Erste Kundentests zeigen sehr gute Ergebnisse.

Avatar-Projekt mit Kunden

Das Avatar-Projekt wurde in einem agilen, teamübergreifenden Ansatz unter Einbeziehung der Kunden gestartet. Die KI-Logik wird konventionelle KI mit generativer KI kombinieren und der Entwicklung vertrauenswürdiger und verantwortungsvoller KI sowie der Datensicherheit hohe Aufmerksamkeit schenken.

„Der Start des Avatar-Projekts ist ein neues Kapitel in der digitalen Strategie der Commerzbank und ein beispielhafter Anwendungsfall für generative KI und die neue Avatar-Technologie von Microsoft. Es wird die Kundenschnittstelle, das Kundenerlebnis und die Bankprozesse deutlich verbessern“, sagt Dr. Jörg Oliveri del Castillo-Schulz, Chief Operating Officer der Commerzbank.