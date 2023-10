Durch Hacken zur neuen Karriere in der Cybersicherheit

Hohe Komplexität auf der einen Seite und zunehmende Bedrohungen durch Ransomware auf der anderen Seite setzen Unternehmen unter Handlungsdruck. Wer weiß, wie Hacker denken, und das eigene Cybersecurity-Know-how ausbaut, kann seine Cybersicherheitsstrategie optimieren. Aber aufgrund eines Fachkräftemangels und offener Stellen werden bis 2025 weltweit fast 3,4 Millionen Stellen im Bereich Cybersicherheit unbesetzt bleiben.

Unternehmen benötigen daher mehr zertifizierungs- und fähigkeitsbasierte Schulungen, um ihre eigenen Cybersicherheitsteams weiterzuentwickeln und auszubilden, und gleichzeitig ein besseres Bewusstsein für Cybersicherheit für alle aufzubauen. Mit der Cisco Networking Academy will Cisco dazu beitragen, die Qualifikationslücke im Bereich Cybersicherheit zu schließen. Jetzt bietet die Academy einen neuen Ethical Hacker-Kurs, der sich mit offensiver Sicherheit (OffSec) beschäftigt.

Interaktiver Kurs mit praktischen Übungen

Der 70-stündige Kurs bereitet die Teilnehmer mit berufsrelevanten Fähigkeiten für OffSec-Rollen wie Ethical Hacker und Penetrationstester vor. Er verbessert auch die Fähigkeiten für defensive Sicherheitsrollen, indem er die Denkweise von Gegnern, ihre Taktiken und Strategien zur Schaffung stärkerer Verteidigungsschichten versteht. Der interaktive Kurs bietet praktische Übungen mit Tools und Techniken, die von Bedrohungsakteuren auf der ganzen Welt täglich eingesetzt werden, um die defensiven Sicherheitskontrollen von Einzelpersonen, Organisationen und Regierungen zu durchbrechen.

Der Ethical Hacker-Kurs versetzt die Lernenden in ein Abenteuer mit einer unterhaltsamen, fesselnden und spielerischen Erzählung. Die Lernenden schlüpfen in die Rolle eines Junior Penetration Testers und nehmen an 34 Übungen und 86 Praxisaktivitäten teil, die auf realen Szenarien basieren und helfen, die Denkweise von Cyberkriminellen zu verstehen. Die Lernenden entdecken proaktiv Schwachstellen und reagieren auf Sicherheitsbedrohungen, während sie praktische Erfahrungen mit dem beliebtesten Penetrationstest-Tool, Kali Linux, sammeln. Und es gibt noch mehr, einschließlich der Bedeutung von rechtlichem Engagement, Berichterstattung und Kommunikation innerhalb eines Teams. Nach erfolgreichem Abschluss des Ethical Hacker-Kurses können die Teilnehmer über Credly ein von Cisco validiertes digitales Abzeichen erwerben, das Arbeitgebern beweist, dass sie für den nächsten Cyber-Job bereit sind.

Bereit zum Hacken?

Der Kurs „Ethical Hacker“ ist kostenlos auf Skills for All der Cisco Networking Academy verfügbar. Teilnehmer können jederzeit und überall darauf zugreifen und in ihrem eigenen Tempo lernen. Voraussetzung sind Einstiegskenntnisse in die Cybersicherheit und grundlegende Programmierkenntnisse.

Wer keine Erfahrung mitbringt kann mit dem kostenlosen Junior Cybersecurity Analyst Career Path auf Skills for All beginnen, um sich eine Grundlage zu schaffen, und dann mit Ethical Hacker fortfahren. Sie können auf diesem Weg sogar die CCST Cybersecurity-Zertifizierung für Einsteiger erwerben.