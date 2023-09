„The Haxorcist“: Auf Jagd nach Schwachstellen

120 Hacker wollen Ende Oktober bei einem Capture the Flag-Event in Bonn Sicherheitslücken aufspüren und Codes knacken.

Unter dem Motto „The Haxorcist – A Halloween CTF“ treffen sich am 28. Oktober über 120 Auszubildende und Studierende der Informatik und IT-Sicherheit sowie Security-Professionals zum freundschaftlichen Wettstreit in Bonn. Im Rahmen eines Capture The Flag-Event werden sie mit verschiedenen Herausforderungen aus den Bereichen IT und Informationssicherheit konfrontiert. Dabei können sie durch das Lösen von Rätseln, das Entdecken von Schwachstellen und das Knacken von Security-Schlüsseln sogenannte „Flags“ erbeuten, die in den Systemen versteckt sind. Das Team mit den meisten Flags gewinnt.

Die Veranstaltung ist eine der größten ihrer Art in Deutschland und bietet insbesondere Security-Nachwuchskräften die Gelegenheit, sich unter praxisnahen Bedingungen zu beweisen. Sie können wertvolle Erfahrungen sammeln, die klassische Studiengänge und Ausbildungen nicht vermitteln, und mögliche Werdegänge im Bereich IT-Sicherheit erkunden. Zudem haben sie die Chance, hochwertige Aus- und Weiterbildungen zu gewinnen, etwa beim renommierten SANS Institute.

Die Veranstaltung wird als Non-Profit Event von Laokoon Security, CGI, IBM und Bechtle Bonn in der IBM Garage for Defense ausgerichtet. Die Unternehmen wollen Kontakte zu angehenden Security-Talenten knüpfen und verzichten auf eine Qualifikation für die Veranstaltung. Ziel ist eine heterogene Teilnehmerschaft, die sich intensiv mit Gleichgesinnten austauscht und vernetzt. Interessenten können sich noch bis zum 30. September 2023 unter https://laokoon-security.com/ctf2023/ für die Veranstaltung registrieren.

Die Schirmherrschaft für die Veranstaltung hat Professor Ulrich Kelber, der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, übernommen.