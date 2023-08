Firefox 116 verbessert Seitenleiste und stopft Sicherheitslöcher

Nutzern der Mozilla-Browsers Firefox steht ab sofort das Update auf die Version 116 zur Verfügung. Sie profitieren unter anderem von neuen Funktionen für die Seitenleiste. Die Entwickler nutzen das Update aber auch, um zum Teil schwerwiegende Sicherheitslücken zu schließen.

Die Seitenleiste von Firefox 116 kommt mit einem sogenannten Switcher, der einen schnellen Wechsel zwischen Lesezeichen, Browserverlauf und synchronisierten Tabs erlauben soll. Außerdem kann über den Switcher die Seitenleiste an einen anderen Bildrand verschoben oder die Seitenleiste geschlossen werden.

Eine weitere Änderung betrifft ausschließlich Nutzer der englischen Sprachversion von Firefox. Sie können nun über die Update-Benachrichtigung mit einem Klick auf den Link „Learn More“ die Versionshinweise für das aktuelle Update aufrufen.

14 Sicherheitslücken in Firefox

Neu ist auch, dass sich nun beliebige Dateien per Copy and Paste vom Betriebssystem in Firefox einfügen lassen. Außerdem wurde ein Wunsch von Nutzern umgesetzt: Der Bild-in-Bild-Modus verfügt nun über einen Lautstärkeregeler.

Das Security Advisory 2023-29 für Firefox 116 listet zudem 14 Sicherheitslücken. Sie erlauben unter Umständen das Umgehen der Same-Origin-Richtlinie oder führen zu einem Absturz, der sich für das Einschleusen und Ausführen von Schadcode ausnutzen lässt. Ein Pufferüberlauf im StorageManager könnte laut Mozilla möglicherweise sogar zu einem Sandbox Escape führen, was es einem Angreifer erlauben würde, Schadcode außerhalb des Browsers auszuführen.

Firefox 116 ist ab sofort für Windows, macOS und Linux erhältlich. Nutzer, den Firefox bereits verwenden, erhalten das Update automatisch. Die Aktualisierung kann aber auch manuell über den Punkt „Über Firefox“ im Hilfe-Menü anstoßen. Zum Abschluss der Installation ist jedoch ein Neustart des Browsers erforderlich.